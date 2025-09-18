«Ανοιχτοί» λογαριασμοί για Γιελκγάβα και Ακουρέιρι, στην... αναμονή ο ΠΑΟΚ

Γιελγκάβα και Ακουρέιρι άφησαν «ανοιχτούς» λογαριασμούς στη Λετονία (2-2), με τη ρεβάνς στην Ισλανδία να «ξεκαθαρίζει» τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Youth League.

Παρότι οι Λετονοί μπήκαν πολύ «δυνατά» στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν 2-0 με γκολ των Λάκις στο 17΄και Μουίζνιεκς στο 25΄, οι Ισλανδοί είχαν «απάντηση» στην επανάληψη.

Από το σημείο του πέναλτι στο 57΄ήρθε η μείωση του σκορ (2-1) με τον Σέβαρσον, ενώ στο 84΄η Ακουρέιρι ισοφάρισε με τον Φινμπόγκασον για το τελικό 2-2 ενόψει Ισλανδίας.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου, στο χωριό Ακουρέιρι και όχι στην πρωτεύουσα το Ρέικιαβικ, κάτι που καθιστά ακόμα πιο δύσκολο το πιθανό ταξίδι για τον ΠΑΟΚ, εφόσον προκριθούν οι Ισλανδοί.

Υπενθυμίζεται πως ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού εκτός έδρας στις 22 Οκτωβρίου, ενώ θα είναι γηπεδούχος στη ρεβάνς του Καυτανζογλείου στις 5 Νοεμβρίου.