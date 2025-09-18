Στον... αέρα τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη(18.09) στις 11:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός, για την 4η αγωνιστική Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 20.09.2025 στις 20:30 στο γήπεδο της Τούμπας.
Τιμές Εισιτηρίων
|Θύρα
|Τιμή
|Παιδικό
|1
|€30
|€5
|2, 3
|€20
|€5
|5, 6
|€15
|€5
|4, 4Α
|€10
|–
|7, 7Α, 8
|€10
|€5
|VIP, VIPA
|€80
|–
Κανάλια Πώλησης
Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster
Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει 1 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 20/09/2025 19:30.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ