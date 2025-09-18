Στον... αέρα τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός

Στην κυκλοφορία από σήμερα (18/9 11:00) τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20/9 20:30) για την 4η αγωνιστική της Super League.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη(18.09) στις 11:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός, για την 4η αγωνιστική Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 20.09.2025 στις 20:30 στο γήπεδο της Τούμπας.

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό 1 €30 €5 2, 3 €20 €5 5, 6 €15 €5 4, 4Α €10 – 7, 7Α, 8 €10 €5 VIP, VIPA €80 –

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει 1 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 20/09/2025 19:30.



Περισσότερες πληροφορίες εδώ