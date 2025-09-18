Μακεδονικός: Ενίσχυση στην επίθεση με Κώτσογλου

Την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού Γιώργου Κώτσογλου ανακοίνωσε ο Μακεδονικός.

Αναλυτικά:

Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Κώτσογλου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026!

Ο 22χρονος (10/03/2003) ποδοσφαιριστής έχει ύψος 1.83 και αγωνίζεται ως επιθετικός, έχοντας την ευχέρεια να παίξει, τόσο ως φορ, αλλά και ως πλάγιος επιθετικός. Πρόκειται για έναν διεισδυτικό, ταχυδυναμικό ποδοσφαιριστή με καλές τοποθετήσεις στην αντίπαλη περιοχή.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή ξεκίνησε από την Γερμανία και τις ακαδημίες της Φέλμπαχ. Μετέπειτα, ακολούθησε η ένταξή του στην Σόνενχοφ Γκρόσασπαχ. Επόμενη ομάδα του ήταν η Φράιμπουργκ και στην συνέχεια αγωνίστηκε στην Πφόρτσχαϊμ, έως την Κ19 του συλλόγου.

Νέος σταθμός της καριέρας του Γιώργου ήταν η Εχτερντίνγκεν και στην συνέχεια μεταγράφηκε στην Βάιμπλινγκεν. Το καλοκαίρι του 2024 ο ομογενής επιθετικός πήρε την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα και εντάχθηκε στον Σβορώνο, ομάδα της Γ’ Εθνικής. Τον Ιανουάριο του 2025 ο 22χρονος φορ συνέχισε την καριέρα του στον Εθνικό Κατερίνης, από όπου και μεταγράφηκε στους «πράσινους».

Οι πρώτες δηλώσεις του ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού, του 22χρονου επιθετικού Γιώργου Κώτσογλου:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα το πρώτο επαγγελματικό μου συμβόλαιο στον Μακεδονικό. Θα κάνω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Εύχομαι την καλύτερη δυνατή πορεία στην ομάδα μας».

Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Γιώργο στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!

