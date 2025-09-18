Αποθεώνεται στη Σερβία ο Νίκολιτς: «Δέκα παιχνίδια αήττητη η ΑΕΚ»

Η πορεία του Νίκολιτς στην ΑΕΚ κάνει εντύπωση και στη Σερβία.

Ιδανικά έχει ξεκινήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στο τιμόνι της ΑΕΚ, καθώς στα πρώτα δέκα παιχνίδια δεν έχει γνωρίσει την ήττα. Ο Σέρβος τεχνικός ανέλαβε το καλοκαίρι την Ένωση σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά έχει καταφέρει να αντιστρέψει το κλίμα. Κάτι που γίνεται… θέμα και στη Σερβία.

Η ιστοσελίδα sportske.net αποθεώνει τον Νίκολιτς για το εντυπωσιακό ξεκίνημά του στην ΑΕΚ, καθώς έχει πάρει τρεις ευρωπαϊκές προκρίσεις και εξασφάλισε μια θέση στη League Phase του Conference League, έχει κάνει το 3Χ3 στο πρωτάθλημα και ξεκίνησε νικηφόρα και στο Κύπελλο Ελλάδας. Δέκα παιχνίδια, επτά νίκες, τρεις ισοπαλίες.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς από τον πάγκο, κατέγραψε την πρώτη της νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας.

Νίκησε εκτός έδρας το Αιγάλεω με 1:0. Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε ο Φρέντζι Πιέρο στο 23ο λεπτό. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής Μάρκο Γκρούιτς αγωνίστηκε εναντίον του Αιγάλεω, ενώ οι Λούκα Γιόβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς δεν έπαιξαν.

Αυτός ήταν ο δέκατος αγώνας της ΑΕΚ από την έναρξη της σεζόν και ο δέκατος στον οποίο δεν ηττήθηκε ούτε στο πρωτάθλημα, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στο Κύπελλο.

Αυτός ήταν ο πέμπτος συνεχόμενος αγώνας των Αθηναίων χωρίς να δεχτούν γκολ.

Όσον αφορά το εγχώριο πρωτάθλημα, έχουν και τις τρεις νίκες, αλλά είναι δεύτεροι, πίσω από τον Ολυμπιακό, λόγω χειρότερης διαφοράς τερμάτων».

