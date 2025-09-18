H ρήτρα που δίνει «ασφάλεια» στον Αμορίμ μέχρι τον Νοέμβριο

Η θητεία του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ δεν πηγαίνει όπως θα την περίμενε ο Πορτογάλο προπονητής, αφού τα αρνητικά αποτελέσματα διαδέχονται το ένα το άλλο.

Ο Αμορίμ, πάντως αισθάνεται μια σχετική ασφάλεια τουλάχιστον μέχρι την 1η Νοεμβρίου, αφού υπάρχει συγκεκριμένος όρος στο συμβόλαιό του που θα κοστίσει ακριβά στην Γιουνάιτεντ αν υπάρξει απόλυση νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Πορτογάλος προπονητής, φρόντισε να βάλει στο συμβόλαιό του όρο που προβλέπει ότι αν απολυθεί πριν συμπληρωθεί χρόνος στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, θα λάβει ως έξτρα αποζημίωση 12 εκατ. λίρες!

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο συγκεκριμένος όρος προσφέρει στον Αμορίμ μια σχετική ασφάλεια, ενώ από την πλευρά της διοίκησης των «Κόκκινων Διάβολων», υπάρχει διάθεση στήριξη στον Πορτογάλο τεχνικός.

Οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ, εκφράζουν την αισιοδοξία ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ, θα καταφέρει να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας το επόμενο διάστημα, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο πρόσωπό του.