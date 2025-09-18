Ο Μέσι υπογράφει νέο πολυετές συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του με την Ίντερ Μαϊάμι, με τις συζητήσεις να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Όπως αναφέρει το ESPN, ο Λιονέλ Μέσι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την αμερικανική ομάδα, προκειμένου να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Το δημοσίευμα δεν αναφέρει την χρονική διάρκεια που θα έχει το νέο συμβόλαιο του Αργεντινού σούπερ σταρ, με την τρέχουσα συμφωνία του Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι να λήγει τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο 38χρονος μεσοεπιθετικός στα δύο χρόνια που φοράει την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, έχει καταγράψει μυθικά νούμερα, αφού σε 75 συμμετοχές, μετράει 62 γκολ, έχοντας μοιράσει και 30 ασίστ!