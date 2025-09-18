Ντοναρούμα: «Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η πρώτη μου επιλογή»

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα μίλησε για την επιλογή του να μετακομίσει στην Μάντσεστερ Σίτι, τονίζοντας ότι οι «Πολίτες» ήταν η πρώτη και μοναδική επιλογή του.

Ο Ιταλός πορτιέρε, λίγο πριν το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, μετακινήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν στους «Σίτιζενς», σημειώνοντας ότι είναι χαρούμενος που ανήκει στο δυναμικό της Μάντσεστερ Σίτι.

«Ήμουν πολύ σαφής. Η επιθυμία μου ήταν να ενταχθώ στη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική μου επιλογή, το μόνο πράγμα που ήθελα. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.

Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι μέρος αυτής της φανταστικής ομάδας, μιας φανταστικής οικογένειας. Θα δώσω τα πάντα για αυτά τα χρώματα, για αυτό το σήμα», ανέφερε ο Ιταλός τερματοφύλακας.