H Γουλβς στηρίζει με νέο συμβόλαιο τον Βίτορ Περέιρα

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, παρά το κακό ξεκίνημα την φετινή σεζόν εισπράττει την στήριξη από την διοίκηση της Γουλβς.

Η αγγλική ομάδα έχει ξεκινήσει κάκιστα την πορεία της στην φετινή Premier League αφού μετράει τέσσερα ανεπιτυχή αποτελέσματα σε ισάριθμες αγωνιστικές, με την διοίκηση των «Λύκων» να εκφράζει την στήριξή της στον Βίτορ Περέιρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, στον 57χρονο προπονητή, προσφέρθηκε τριετής επέκταση στο συμβόλαιο του με την Γουλβς, με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας.

Με αυτή την κίνηση η διοίκηση της Γουλβς, θέλει να στείλει ένα μήνυμα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας, ότι στηρίζει τον Βίτορ Περέιρα, εκφράζοντας την σιγουριά ότι θα αλλάξει την εικόνα των «Λύκων» στα επόμενα ματς.