Χάου: «Θα είναι κάτι απίστευτο που θα αντιμετωπίσουμε την Μπαρτσελόνα»

O προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου ανυπομονεί για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας ότι θα είναι μια απίστευτη στιγμή για την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι μια ιστορική αναμέτρηση. Από τη στιγμή που κληρωθήκαμε με την Μπαρτσελόνα, υπήρχε αυτό το μαγικό συναίσθημα. Νομίζω θα είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι για να το ζήσεις.

Προφανώς επικεντρωθήκαμε στην τακτική προετοιμασία και στο να διασφαλίσουμε ότι θα αποδώσουμε καλά. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να νιώσω την ατμόσφαιρα και πιστεύω ότι θα είναι ξανά κάτι απίστευτο.

Το μέγεθος και η βαρύτητα αυτών των παιχνιδιών, όλα όσα συνεπάγεται το Champions League, είναι διαφορετικά από την Premier League. Η προετοιμασία είναι διαφορετική, το συναίσθημα διαφορετικό.

Πιστεύω ότι το γεγονός πως το έχουμε ξανακάνει μπορεί να μας βοηθήσει... Είναι διαφορετική ομάδα πλέον και εμπιστεύομαι την ποιότητα που έχουμε. Σίγουρα, είναι δύσκολα παιχνίδια.

Έχουν διεθνείς παίκτες που θα μας προκαλέσουν με διαφορετικούς τρόπους. Οπότε δομικά η ομαδική μας απόδοση πρέπει να είναι πολύ δυνατή. Πρέπει να αμυνθούμε καλά στις πτέρυγες.

Σκοράρουν εύκολα, ξεκίνησαν τη σεζόν πολύ καλά. Θα χρειαστεί να αμυνθούμε εξαιρετικά, άρα το πλάνο μας χωρίς την μπάλα πρέπει να είναι πολύ δυνατό. Ξεκινήσαμε καλά αμυντικά τη σεζόν και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».