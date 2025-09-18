Η κυβέρνηση της Ισπανίας εξετάζει απόσυρση της εθνικής από το Μουντιάλ αν προκριθεί το Ισραήλ!

Μια απόφαση «βόμβα» ετοιμάζεται να πάρει η ισπανική Κυβέρνηση, που θα επηρεάσει την «Φούρια Ρόχα» και το Mundial το επόμενο καλοκαίρι!

Στον απόηχο των επεισοδίων που στιγμάτισαν τον Ποδηλατικό Γύρο Ισπανίας, από ακτιβιστές που διαμαρτύρονταν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε οριστικά ότι θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, σε περίπτωση που επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει.

Μία απόφαση που θα μπορούσε στο μέλλον να επεκταθεί και να επηρεάσει και τα αθλητικά δρώμενα, καθώς ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, Πάτσι Λόπεθ, άφησε να εννοηθεί ότι ανάλογη στάση θα μπορούσε να υιοθετηθεί και ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, που προγραμματίζεται να διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

«Αυτή τη στιγμή, το Ισραήλ εισβάλλει στη Λωρίδα της Γάζας από ξηράς και αυτό απαιτεί αντίδραση. Η συντριπτική πλειοψηφία της ισπανικής κοινωνίας δεν μπορεί να ανεχθεί και δεν θα ανεχθεί τις εικόνες που βλέπουμε καθημερινά, σε κάθε δελτίο ειδήσεων, σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, με τη συνένοχη σιωπή μας.

Το να βλέπουμε μωρά και παιδιά να δολοφονούνται, ανθρώπους να πυροβολούνται όταν πηγαίνουν να ψάξουν για φαγητό επειδή λιμοκτονούν, πόλεις να ισοπεδώνονται επειδή κάποιος πλούσιος θέλει να στήσει εκεί ένα θέρετρο για τα κυριακάτικα κοκτέιλ του ή το να βλέπουμε έναν ολόκληρο πληθυσμό να εξοντώνεται, δεν είναι ούτε δικαίωμα στην άμυνα ούτε καταπολέμηση μιας τρομοκρατικής ομάδας όπως η Χαμάς. Είναι γενοκτονία» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πάτσι Λόπεθ.

«Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας βγαίνει στους δρόμους για να μιλήσει και να διαμαρτυρηθεί κατά της γενοκτονίας. Το κάνουν αυτό ειδικά, όταν μία ισραηλινή ομάδα, χρηματοδοτούμενη από κάποιον που υποστηρίζει άμεσα τον Νετανιάχου και τη σφαγή του, διασχίζει τους δρόμους μας. Αυτό ονομάζεται αξιοπρέπεια ενός λαού που δεν θέλει να είναι συνένοχος» συνέχισε το στέλεχος του PSOE, αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή ομάδας από το Ισραήλ στο Ποδηλατικό Γύρο.

«Η αλήθεια είναι ότι είναι έξαλλοι για την διακοπή μιας αθλητικής εκδήλωσης, αλλά δεν έχουν πει ποτέ τίποτα για τους δεκάδες Παλαιστίνιους αθλητές που έχουν σκοτωθεί σε αυτή τη σύγκρουση. Ποτέ, τίποτα. Λοιπόν, αυτό αφορούσε τον αθλητισμό ή τα χρήματα που παράγει ο αθλητισμός;» αναρωτήθηκε ο κ. Λόπεθ, ο οποίος ζήτησε από τις διεθνείς αθλητικές αρχές να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του Ισραήλ, όπως έχει συμβεί με τη Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Οταν ρωτήθηκε αν η θέση αυτή αφορά και το Μουντιάλ, στην περίπτωση που το Ισραήλ προκριθεί στην τελική φάση, ο εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος απάντησε: «Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή και θα το αξιολογήσουμε αργότερα».

Η συζήτηση που έχει «ανάψει» στην Ισπανία, πάντως, πιθανότατα θα μείνει σε... ακαδημαϊκό επίπεδο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Προς το παρόν, το Ισραήλ βρίσκεται στην τρίτη θέση του 9ου προκριματικού ομίλου της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ 2026 με εννέα βαθμούς σε πέντε αγώνες.

Προηγείται η Νορβηγία με το απόλυτο των 15 βαθμών και ακολουθεί η Ιταλία, επίσης με εννέα, αλλά με ματς λιγότερο. Στις 8/9 το Ισραήλ ηττήθηκε 5-4 από τους «ατζούρι», σε ένα ματς θρίλερ στο Ντέμπρετσεν, και είδε τις πιθανότητές του να διεκδικήσει την πρόκριση στα τελικά να ελαχιστοποιούνται.

Υπενθυμίζεται ότι το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα πάρουν οι νικήτριες ομάδες των 12 ομίλων της ευρωπαϊκής ζώνης, ενώ οι δεύτεροι των ομίλων, μαζί με τέσσερις ομάδες από το Nations League, θα διεκδικήσουν τον Μάρτιο τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις.

Η Ισπανία, με τη σειρά της, έχει ξεκινήσει με «2 στα 2» στον 5ο προκριματικό όμιλο και είναι το ακλόνητο φαβορί για την πρόκριση, ιδίως μετά το εντυπωσιακό 6-0 επί της Τουρκίας στην Κόνια.