Φλικ: «Λείπει ο Γιαμάλ αλλά έχουμε τον Ράσφορντ που είναι φανταστικός παίκτης»

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, ποντάρει στον Άγγλο επιθετικό για να αναλάβει... δράση όταν οι Καταλανοί ξεκινήσουν την πορεία τους στο Champions League απέναντι στη Νιούκαστλ.

Ο Ράσφορντ, που μοίρασε μία ασίστ στο εντυπωσιακό 6-0 της Μπαρτσελόνα επί της Βαλένθια την Κυριακή, έχει τραβήξει το βλέμμα του Γερμανού τεχνικού από τη στιγμή που έφτασε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Παρακολουθώ πραγματικά τον Μάρκους από τότε που ξεκίνησε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και πάντα έλεγα, "Ουάου! Τι παίκτης είναι αυτός!"» είπε ο Φλικ στους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (17/9) στο Νιούκαστλ.

«Έχει ταχύτητα, αλλά και σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός είναι πραγματικά φανταστικός. Και στην τελική προσπάθεια, είναι απίστευτος. Αυτό που είδα από αυτόν τις πρώτες εβδομάδες εδώ, είναι πολύ καλό. Και πιστεύω ότι έχει ακόμη περιθώρια να μας δείξει περισσότερα», πρόσθε.

Για την απουσία του Λαμίν Γιαμάλ ο Γερμανός τεχνικός ανέφερε: «Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Λαμίν (Γιαμάλ) δεν θα παίξει με τη Νιούκαστλ, ίσως ούτε την Κυριακή (με τη Χετάφε). Αλλά στο τέλος, έχουμε μια δυνατή ομάδα και στη θέση του έχουμε τον Μάρκους Ράσφορντ.

Αν κάποιος μπροστά δεν μπορεί να παίξει, αυτός μπορεί να βγει μπροστά και να αποδώσει όπως έδειξε την Κυριακή κόντρα στη Βαλένθια. Τόσο καλός είναι. Ελπίζω στην Αγγλία να δείξει την ίδια απόδοση που είχε την Κυριακή».