Οριστικά στο Ριάντ τον Δεκέμβριο το ιταλικό Super Cup

Το Super Cup Ιταλίας θα διεξαχθεί από τις 18 έως τις 22 Δεκεμβρίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/9) η ιταλική Λίγκα ποδοσφαίρου.

«Το Super Cup Ιταλίας θα πραγματοποιηθεί για έκτη φορά στη Σαουδική Αραβία. Η 38η έκδοση της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στο Ριάντ», ανέφερε η Serie A στην ανακοίνωσή της.

Από το 2023, η Supercoppa italiana διεξάγεται με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων: του πρωταθλητή, του δευτεραθλητή, καθώς και του νικητή και του φιναλίστ του Κυπέλλου Ιταλίας.

Η έκδοση του 2025 θα φέρει αντιμέτωπους τη Νάπολι (πρωταθλήτρια), την Ίντερ (δευτεραθλήτρια), την Μπολόνια (κυπελλούχο, που νίκησε τη Μίλαν στον τελικό) και τη Μίλαν (κάτοχο του περσινού Σούπερ Καπ).

Πρόγραμμα Σούπερ Καπ Ιταλίας 2025:

Πρώτος ημιτελικός, 18 Δεκεμβρίου: Νάπολι - Μίλαν

Δεύτερος ημιτελικός, 19 Δεκεμβρίου: Μπολόνια - Ίντερ

Τελικός, 22 Δεκεμβρίου