Ποστέκογλου: «Πληρώσαμε βαρύ τίμημα, πρέπει να βελτιωθούμε»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το κάζο που υπέστη η Νότιγχαμ Φόρεστ από την Σουόνσι στο Carabao Cup, τονίζοντας ότι οι παίκτες του θα πρέπει να βελτιωθούν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Απλά σκέφτηκα ότι ήταν ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είχαμε κλείσει πολύ πριν φτάσει στο σημείο που έφτασε. Είχα την αίσθηση ότι είχαμε χαλαρώσει λίγο και σκέφτηκα ότι το παιχνίδι θα τελείωνε εύκολα, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, ειδικά στα Κύπελλα.

Νομίζω ότι τα παιδιά αισθάνθηκαν λίγο άνετα εκείνη τη στιγμή και πρέπει να γνωρίζεις τα προειδοποιητικά σημάδια. Έπρεπε να «τελειώσουμε» το ματς και είχαμε πολλές ευκαιρίες να το κάνουμε, αλλά μερικές αποφάσεις δεν ήταν καλές.

Οι παίκτες μου απλά σκέφτηκαν ότι θα τελείωνε φυσιολογικά το ματς και πληρώσαμε βαρύ τίμημα για αυτό. Πρέπει να βελτιωθούμε, ενόψει των επόμενων αγώνων, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά».