Ρομάνο: «Οριστικό το deal Μπενφίκα-Μουρίνιο!»

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος προπονητή, έδωσε τα χέρια με την διοίκηση της Μπενφίκα για συμβόλαιο διετούς διάρκειας (έως το 2027), με τις υπογραφές να πέφτουν εντός 24 ωρών.
Συνεπώς την Πέμπτη (18/9), ο «Special One», θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την πορτογαλική ομάδα και στη συνέχεια η συμφωνία θα επισημοποιηθεί με την ανακοίνωση των «αετών» της Λισαβόνας.
Έτσι, ο Ζοσέ Μουρίνιο θα κάνει το μεγάλο comeback στην Μπενφίκα, αφού στο ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας στα τέλη του 2000, ο Πορτογάλος είχε καθίσει για 10 ματς στον πάγκο των Λουζιτανών.
🚨🦅 BREAKING: José Mourinho to Benfica, here we go! Verbal agreement until June 2027.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025
Mourinho has accepted Benfica proposal and the formal steps will follow in next 24h.
Two year contract ready for the Special One as Benfica coach. ❤️🤍 pic.twitter.com/7ZUadcEr5e