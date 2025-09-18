Ρομάνο: «Οριστικό το deal Μπενφίκα-Μουρίνιο!»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος με μεταμεσονύχτιο «χτύπημα» αναφέρει ότι επήλθε οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Μπενφίκα και τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος προπονητή, έδωσε τα χέρια με την διοίκηση της Μπενφίκα για συμβόλαιο διετούς διάρκειας (έως το 2027), με τις υπογραφές να πέφτουν εντός 24 ωρών.

Συνεπώς την Πέμπτη (18/9), ο «Special One», θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την πορτογαλική ομάδα και στη συνέχεια η συμφωνία θα επισημοποιηθεί με την ανακοίνωση των «αετών» της Λισαβόνας.

Έτσι, ο Ζοσέ Μουρίνιο θα κάνει το μεγάλο comeback στην Μπενφίκα, αφού στο ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας στα τέλη του 2000, ο Πορτογάλος είχε καθίσει για 10 ματς στον πάγκο των Λουζιτανών.