Μουρίνιο: «Ποιος προπονητής λέει "όχι" στην Μπενφίκα;»

O «Special One» μίλησε για την συμφωνία του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα, τονίζοντας ότι από την αρχή τον ενδιέφερε να βρεθεί στον πάγκο των «αετών» της Λισαβόνας.

«Η Μπενφίκα με ρώτησε επίσημα αν ενδιαφέρομαι. Ποιος προπονητής λέει όχι στη Μπενφίκα; Όχι εγώ. Όταν βρέθηκα μπροστά στην πιθανότητα να προπονήσω τη Μπενφίκα, δεν δίστασα να πω ότι με ενδιαφέρει, ότι θα το ήθελα πολύ», ανέφερε ο έμπειρος τεχνικός.

O Zοσέ Μουρίνιο αναμένεται να παρουσιαστεί και επίσημα από την διοίκηση των «αετών» την Πέμπτη (18/9), με τον έμπειρο προπονητή να επιστρέφει στην Μπενφίκα μετά από 25 χρόνια!

Ο Μουρίνιο στην αρχή της προπονητικής του καριέρας, στα τέλη του 2000. Τότε είχε απολυθεί μετά από περίπου δέκα αγώνες, πριν συνεχίσει στη Λέιρια και στη συνέχεια γνωρίσει τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες με την Πόρτο.