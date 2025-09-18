Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της League Phase του Champions League

Οι Παριζιάνοι, διέλυσαν με 4-0 την Αταλάντα, την ώρα που η Μπάγερν επικρατούσε στο Μόναχο με 3-1 της Τσέλσι, ενώ η Λίβερπουλ χρειάστηκε τον λυτρωτή Φαν Ντάικ για να λυγίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Τρίτη 16/9
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2
Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3
Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ 2-1
Μπενφίκα – Καραμπάγκ 2-3
Γιουβέντους – Μπορούσια Ντόρτμουντ 4-4
Τότεναμ – Βιγιαρεάλ 1-0
Τετάρτη 17/9
Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2
Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0
Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1
Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
Άγιαξ – Ίντερ 0-2
Πέμπτη 18/9
19:45 Κλαμπ Μπριζ – Μονακό
19:45 Κοπεγχάγη – Μπάγερ Λεβερκούζεν
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης -Γαλατασαράι
22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ Αλμάτι
22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
H βαθμολογία
1.Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)
2. Μπάγερν Μονάχου 3 (3-1)
3.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)
4. Άρσεναλ 3 (2-0)
5. Ίντερ 3 (2-0)
6. Λίβερπουλ 3 (3-2)
7. Καραμπάγκ 3 (3-2)
8. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
9. Τότεναμ 3 (1-0)
10. Ντόρμουντ 1 (4-4)
11. Γιουβέντους 1 (4-4)
12. Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2)
13. Σλάβια Πράγας 1 (2-2)
14. Ολυμπιακός 1 (0-0)
15. Πάφος 1 (0-0)
16. Μπαρτσελόνα 0
17. Μπριζ 0
18. Κοπεγχάγη 0
19. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 0
20. Γαλατασαράϊ 0
21. Καϊράτ 0
22. Λεβερκούζεν 0
23. Μάντσεστερ Σίτι 0
24. Μονακό 0
25. Νάπολι 0
26. Νιουκάστλ 0
27. Σπόρτινγκ 0
28. Ατλέτικο 0 (2-3)
29. Μπενφίκα 0 (2-3)
30. Μαρσέιγ 0 (1-2)
31. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)
32. Τσέλσι 0 (1-3)
33. Αϊντχόφεν 0 (1-3)
34. Άγιαξ 0 (0-2)
35. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)
36. Αταλάντα 0 (0-4)
Η επόμενη (2η) αγωνιστική:
Tρίτη 30 Σεπτεμβρίου
Αταλάντα-Μπριζ (19:45)
Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης (19:45)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ (22:00)
Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ (22:00)
Ίντερ-Σλάβια Πράγας (22:00)
Μαρσέιγ-Άγιαξ (22:00)
Μπόντο/Γκλιμτ-Τότεναμ (22:00)
Πάφος-Μπάγερν (22:00)
Τσέλσι-Μπενφίκα (22:00)
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη (19:45)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ (19:45)
Άρσεναλ-Ολυμπιακός (22:00)
Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους (22:00)
Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν (22:00)
Μπαρτσελόνα-Παρί (22:00)
Ντόρτμουντ-Μπιλμπάο (22:00)
Νάπολι-Σπόρτινγκ (22:00)