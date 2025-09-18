Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της League Phase του Champions League

Γεμάτη δράση ήταν η βραδιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με την Παρί να μπαίνει αφηνιασμένη στην προσπάθεια διατήρησης των σκήπτρων της.

Οι Παριζιάνοι, διέλυσαν με 4-0 την Αταλάντα, την ώρα που η Μπάγερν επικρατούσε στο Μόναχο με 3-1 της Τσέλσι, ενώ η Λίβερπουλ χρειάστηκε τον λυτρωτή Φαν Ντάικ για να λυγίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ 2-1

Μπενφίκα – Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους – Μπορούσια Ντόρτμουντ 4-4

Τότεναμ – Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17/9

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0

Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Άγιαξ – Ίντερ 0-2

Πέμπτη 18/9

19:45 Κλαμπ Μπριζ – Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη – Μπάγερ Λεβερκούζεν

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης -Γαλατασαράι

22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ Αλμάτι

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

H βαθμολογία

1.Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)

2. Μπάγερν Μονάχου 3 (3-1)

3.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)

4. Άρσεναλ 3 (2-0)

5. Ίντερ 3 (2-0)

6. Λίβερπουλ 3 (3-2)

7. Καραμπάγκ 3 (3-2)

8. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)

9. Τότεναμ 3 (1-0)

10. Ντόρμουντ 1 (4-4)

11. Γιουβέντους 1 (4-4)

12. Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2)

13. Σλάβια Πράγας 1 (2-2)

14. Ολυμπιακός 1 (0-0)

15. Πάφος 1 (0-0)

16. Μπαρτσελόνα 0

17. Μπριζ 0

18. Κοπεγχάγη 0

19. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 0

20. Γαλατασαράϊ 0

21. Καϊράτ 0

22. Λεβερκούζεν 0

23. Μάντσεστερ Σίτι 0

24. Μονακό 0

25. Νάπολι 0

26. Νιουκάστλ 0

27. Σπόρτινγκ 0

28. Ατλέτικο 0 (2-3)

29. Μπενφίκα 0 (2-3)

30. Μαρσέιγ 0 (1-2)

31. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)

32. Τσέλσι 0 (1-3)

33. Αϊντχόφεν 0 (1-3)

34. Άγιαξ 0 (0-2)

35. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)

36. Αταλάντα 0 (0-4)

Η επόμενη (2η) αγωνιστική:



Tρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Αταλάντα-Μπριζ (19:45)

Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης (19:45)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ (22:00)

Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ (22:00)

Ίντερ-Σλάβια Πράγας (22:00)

Μαρσέιγ-Άγιαξ (22:00)

Μπόντο/Γκλιμτ-Τότεναμ (22:00)

Πάφος-Μπάγερν (22:00)

Τσέλσι-Μπενφίκα (22:00)



Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη (19:45)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ (19:45)

Άρσεναλ-Ολυμπιακός (22:00)

Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους (22:00)

Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν (22:00)

Μπαρτσελόνα-Παρί (22:00)

Ντόρτμουντ-Μπιλμπάο (22:00)

Νάπολι-Σπόρτινγκ (22:00)