Η Ατλέτικο Μαδρίτης γύρισε από την κόλαση του 2-0, όμως μία κεφαλιά του Φαν Ντάικ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε στην Λίβερπουλ την τεράστια νίκη με 3-2.

Όλα τα φετινά της παιχνίδια η Λίβερπουλ τα πήρε με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Την ημέρα των γενεθλίων του Άρνε Σλοτ, οι παίκτες του είπαν να του κάνουν ένα δώρο: λιγότερο άγχος στο γήπεδο. Το ξεκίνησαν καλά, αλλά στην πορεία η Λίβερπουλ επέστρεψε στις φετινές… εργοστασιακές ρυθμίσεις, παίρνοντας ένα ακόμα παιχνίδι με χιτσκοκικό τρόπο (3-2) απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Είχαν περάσει μόλις τέσσερα λεπτά, όταν από ένα δυνατό συρτό φάουλ του Σαλάχ, η μπάλα κόντραρε στον Ρόμπερτσον, ο οποίος είχε χωθεί κάπου στο τείχος, άλλαξε πορεία και έκανε το 1-0 από πολύ νωρίς.

Πριν προλάβουν οι Ισπανοί να συνέλθουν, έφαγαν και δεύτερο. Ο Σαλάχ έπαιξε το αγαπημένο του ένα-δύο, βρέθηκε σε θέση βολής και με τέλειο τελείωμα νίκησε τον Όμπλακ για το 2-0 (6’).

Οι περισσότεροι υπέθεσαν ότι το κοντέρ θα γράψει πολλά, όμως ο Ντιέγκο Σιμεόνε και οι παίκτες του κατάφεραν να αντέξουν στην τρικυμία.

Έσβησαν τον ρυθμό, βρήκαν πατήματα, υπνώτισαν την Λίβερπουλ και μπήκαν ξανά στο παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ρασπαντόρι σέρβιρε στον Γιορέντε και εκείνος με διαγώνιο «τσίμπημα» νίκησε τον Άλισον και έκανε το 2-1.

Παραδόξως, στην επανάληψη η Λίβερπουλ επέλεξε να παίξει προσεκτικά και υπομονετικά. Έδωσε μέτρα στους «ροχιμπλάνκος» και έψαξε το τελειωτικό χτύπημα στο τρανζίσιον. Θα μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι από το 65ο λεπτό, όταν ο Σαλάχ (65’) σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ σημάδεψε την ρίζα της δοκού, αλλά και λίγο αργότερα σε νέα κόντρα με τον Κρόος.

Κι επειδή το ποδόσφαιρο αντάμειψε το θάρρος της Ατλέτικο την βοήθησε να βρει γκολ ισοφάρισης. Το βολέ του Γιορέντε κόντραρε πάνω στον Μακάλιστερ, ξεγέλασε τον Άλισον και έκανε το 2-2 (81’), όμως με την φετινή Λίβερπουλ δεν μπορείς ποτέ να κοιμάσαι ήσυχος.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, από κόρνερ Σόμποσλαϊ ο Φαν Ντάικ πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με καλοζυγισμένη κεφαλιά έστειλε το Άνφιλντ στα ουράνια για το τελικό 3-2.