Με τον Χάρι να περνά ως... τυφώνας πάνω από τους Λονδρέζους, η Μπάγερν ξεκίνησε με το δεξί στο Champions League, με τους Βαυαρούς να «πατάνε» στο Μόναχο την παγκόσμια πρωταθλήτρια Τσέλσι με σκορ 3-1.

Μην δει αγγλική ομάδα ο Χάρι Κέιν, κατευθείαν να σκοράρει. Έτσι, η Μπάγερν με τον Άγγλο killer να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, να κατακτά τρόπαια, να σκοράρει ακατάπαυστα, επικράτησε της Τσέλσι στην Allianz Arena με σκορ 3-1 και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League.

Από την άλλη, οι «μπλε», πίστεψαν πως μπορούν να πάρουν κάτι από το ματς, ωστόσο όταν έπρεπε να... φορτσάρουν, οι Γερμανοί βρήκαν απαντήσεις και έτσι τους προσγείωσαν στην πραγματικότητα της Ευρώπης, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Αμερική το καλοκαίρι.

Δυνατό βαυαρικό ξεκίνημα

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς και από την πρώτη στιγμή έψαχναν το γκολ που θα τους φέρει μπροστά στο σκορ. Τελικά, με λίγη δόση τύχης τα κατάφεραν στο 20ο λεπτό χάρη σε αυτογκόλ του Τρέβο Τσαλόμπα. Συγκεκριμένα, ο Μάικλ Ολίσε απέφυγε τον Ζοάο Πέδρο από δεξιά, πάτησε περιοχή, έκανε το παράλληλο γύρισμα και η μπάλα κόντραρε στον Άγγλο στόπερ και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0.

Πριν καλά-καλά οι Λονδρέζοι καταλάβουν τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο, οι Βαυαροί χτύπησαν ξανά. Στο 25ο λεπτό ο Χάρι Κέιν πάτησε περιοχή και γκρεμίστηκε από τον Μόουζες Καϊσέδο, με τον διαιτητή να δείχνει απευθείας το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Άγγλος στράικερ και ευστόχησε, διπλασιάζοντας έτσι τα τέρματα της ομάδας του.

«Μπλε» αντεπίθεση

Μετά και από το δεύτερο τέρμα, οι παίκτες της Τσέλσι «ξύπνησαν» και προσπάθησαν να μπουν ξανά στην αναμέτρηση. Έτσι και έγινε, με τον Κόουλ Πάλμερ να σκοράρει ένα πανέμορφο τέρμα στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι «μπλε» έφυγαν υπέροχα στην κόντρα με τον Άγγλο σταρ, αυτός άλλαξε υπέροχα τη μπάλα με τον Μαλό Γκουστό, πάτησε περιοχή και με ένα τρομερό τελείωμα νίκησε τον Νόιερ, μειώνοντας το σκορ σε 2-1.

Οι φιλοξενούμενοι πλέον είχαν αρχίσει να ισορροπούν ξεκάθαρα στον αγωνιστικό χώρο και σιγά-σιγά πίεζαν και για την ισοφάριση. Μάλιστα, είχαν και μία ευκαιρία με τον Νέτο, ωστόσο η μπάλα έφυγε άουτ, ενώ άουτ κατέληξε και ένα σουτ του Λάιμερ (38΄), σε μία καλή ευκαιρία των Γερμανών να διευρύνουν το προβάδισμά τους.

Λάθη η Τσέλσι, «καθάρισε» ο Χάρι Κέιν

Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο «Τυφώνας» Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος φορ κατάλαβε γρήγορα ένα λάθος του Γκουστό, μπήκε κατευθείαν στην πορεία της μπάλας και με ένα τρομερό τελείωμα νίκησε τον Σάντσεθ και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1. Ο χρόνος περνούσε με τους «Βαυαρούς» να έχουν... σβήσει το παιχνίδι.

Οι Άγγλοι κατάφεραν να βρουν ξανά δίχτυα στο τέλος με τον Κόουλ Πάλμερ (90'), ωστόσο με τη βοήθεια του VAR δεν μέτρησε το γκολ, με το 3-1 να μένει μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης.