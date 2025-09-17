Άνετη νίκη στην πρόβα τζενεράλε ο Παναθηναϊκός επί των Βριλλησίων

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε των Βριλησσίων με 9-0 στο φιλικό παιχνίδι που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης 17/9 στο «Γ. Καλαφάτης» στο Κορωπί.

Η ποδοσφαιρική ομάδα του «τριφυλλιού» έδωσε ακόμη ένα φιλικό ματς και ο κόουτς Κνέζεβιτς είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και να δώσει χρόνο συμμετοχής σε αρκετές αθλήτριες ενόψει της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος (21/9) κόντρα στο Βόλο.

Οι σκόρερ του «τριφυλλιού» ήταν οι: Μπριάνα (11’), Νάνου (14’, 25’), Πούλιου (15’), Καλαντάντζε (18’), Μπράντιτς (22’, 26’, 40’) και Κόλλια (50’).

Παναθηναϊκός (Κνέζεβιτς): Χατζηχαριστού, Καλαντάντζε, Ίλιτς, Ζώτου, Πλατανιά, Κόλλια, Νάνου, Πέιου, Πούλιου, Μπράντιτς και Μπριάνα.

Έπαιξαν και οι: Σιαφαρίκα, Κωνσταντινίδη, Λιανού, Μωραΐτου, Δημητρέλου και Σκαρλατίδη