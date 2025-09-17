MENU
Η εκπληκτική ενέργεια και γκολ του Κβαρατσχέλια (vid)

Στο 39ο λεπτό του αγώνα μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Αταλάντα, ο Κβαρατσχέλια προσπέρασε όσους βρήκε μπροστά του και με ένα εξαιρετικό σουτ, έκανε το 2-0 για τους Παριζιάνους.

Δείτε παρακάτω το εκπληκτικό τέρμα του Γεωργιανού:

 

