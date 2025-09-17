Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Η εκπληκτική ενέργεια και γκολ του Κβαρατσχέλια (vid) 17-09-2025 22:59 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Paris Saint-Germain FC ΠΡΟΣΩΠΑ Χβίτσα Κβαρατσχέλια 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 39ο λεπτό του αγώνα μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Αταλάντα, ο Κβαρατσχέλια προσπέρασε όσους βρήκε μπροστά του και με ένα εξαιρετικό σουτ, έκανε το 2-0 για τους Παριζιάνους. Δείτε παρακάτω το εκπληκτικό τέρμα του Γεωργιανού: Κοστουμάτοι κύριοι, ταγεράτες κυρίες: Ακόμα και τα πιο βαριά πορτοφόλια περιμένουν στην ουρά στο μαγαζί-φαινόμενο με τις λαχταριστές νοστιμιές menshouse.gr Μια Πάφος μόνος του: Τον σταμάτησε ένας παικταράς που θα έπαιζε άνετα σε οποιαδήποτε μεγάλη ελληνική ομάδα menshouse.gr Μπαμ με Μητσικώστα – Καλυβάτση dailymedia.gr Βρες τον από μια φωτό: Αναγνωρίζεις τον παίκτη του Ολυμπιακού που πήρε από τον αιώνιο αντίπαλο; menshouse.gr Εάν συμβεί κι αυτό με τον Πάολο Βανόλι… menshouse.gr Τους έκοψε: Οι 3 που δεν θέλει στο νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Τον αποδόμησε ο Λαζόπουλος… dailymedia.gr Τον ανακοινώνει μετά τον Λοβέρδο: Η επόμενη μεταγραφή Μητσοτάκη στη ΝΔ instanews.gr Η εκπληκτική ενέργεια και γκολ του Κβαρατσχέλια (vid) SHARE