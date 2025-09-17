Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson αποτελεί «παρελθόν», με τη 2η αγωνιστική να... έρχεται την επόμενη εβδομάδα (23-24/9) - Χωρίς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό το πρόγραμμα ελέω Europa League

Την Τρίτη (23/9) ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με την Καβάλα να υποδέχεται την Κηφισιά και τον Άρη στο Χαριλάου τη Μαρκό.



Την Τετάρτη (24/9) το υπόλοιπο πρόγραμμα της αγωνιστικής με εφτά παιχνίδια, καθώς τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού αναβλήθηκαν λόγω της πρεμιέρας του UEFA Europa League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής: