Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Την Τρίτη (23/9) ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με την Καβάλα να υποδέχεται την Κηφισιά και τον Άρη στο Χαριλάου τη Μαρκό.
Την Τετάρτη (24/9) το υπόλοιπο πρόγραμμα της αγωνιστικής με εφτά παιχνίδια, καθώς τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού αναβλήθηκαν λόγω της πρεμιέρας του UEFA Europa League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
- 23/9 15:00 Καβάλα - Κηφισιά
- 23/9 20:00 Άρης - Μαρκό
- 24/9 15:00 Βόλος - Ατρόμητος
- 24/9 15:00 Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω
- 24/9 15:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Ηλιούπολη
- 24/9 15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ
- 24/9 17:00 Αστέρας ΑΚΤΟR - Ολυμπιακός
- 24/9 19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός
- 24/9 19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός