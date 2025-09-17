MENU
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson αποτελεί «παρελθόν», με τη 2η αγωνιστική να... έρχεται την επόμενη εβδομάδα (23-24/9) - Χωρίς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό το πρόγραμμα ελέω Europa League

Την Τρίτη (23/9) ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με την Καβάλα να υποδέχεται την Κηφισιά και τον Άρη στο Χαριλάου τη Μαρκό.

Την Τετάρτη (24/9) το υπόλοιπο πρόγραμμα της αγωνιστικής με εφτά παιχνίδια, καθώς τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού αναβλήθηκαν λόγω της πρεμιέρας του UEFA Europa League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

  • 23/9 15:00 Καβάλα - Κηφισιά
  • 23/9 20:00 Άρης - Μαρκό
  • 24/9 15:00 Βόλος - Ατρόμητος
  • 24/9 15:00 Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω
  • 24/9 15:00 ΠΟΤ Ηρακλής - Ηλιούπολη
  • 24/9 15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ
  • 24/9 17:00 Αστέρας ΑΚΤΟR - Ολυμπιακός
  • 24/9 19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός
  • 24/9 19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός
