CHAMPIONS LEAGUE «Εκρηκτικό» ξεκίνημα με 2 γκολ στο πρώτο εξάλεπτο για την Λίβερπουλ (vid) 17-09-2025 22:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Liverpool F.C. Atlético Madrid Η Λίβερπουλ με γκολ των Ρόμπερτσον στο 4' και του Σαλάχ στο 6', έχει πάρει από νωρίς προβάδισμα με 2-0 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Δείτε παρακάτω τα γκολ των «reds»: