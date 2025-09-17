MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Εκρηκτικό» ξεκίνημα με 2 γκολ στο πρώτο εξάλεπτο για την Λίβερπουλ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Λίβερπουλ με γκολ των Ρόμπερτσον στο 4' και του Σαλάχ στο 6', έχει πάρει από νωρίς προβάδισμα με 2-0 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Δείτε παρακάτω τα γκολ των «reds»:

 

«Εκρηκτικό» ξεκίνημα με 2 γκολ στο πρώτο εξάλεπτο για την Λίβερπουλ (vid)