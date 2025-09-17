Επιβεβαίωση SDNA: Στον ΠΑΣ Γιάννινα και επίσημα ο Αριγίμπι

Κάτοικος Ιωαννίνων και με τη... βούλα ο Γκμπόλι Αριγίμπι, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA, με τους Ηπειρώτες να ενισχύονται επιθετικά.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Γκμπόλι Αριγίμπι βρισκόταν μία... ανάσα από τον ΠΑΣ, με τον Αμερικανό εξτρέμ να φτάνει στα Ιωάννινα τις προηγούμενες μέρες, να περνάει με επιτυχία τα ιατρικά και να υπογράφει νέο συμβόλαιο με τον «Άγιαξ της Ηπείρου».

«H Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Gboly Ariyibi.

O 30χρονος διεθνής δεξιός εξτρέμ προστίθεται στο δυναμικό της ομάδας μας και επίσημα κουβαλώντας ένα πλούσιο βιογραφικό. Ξεκίνησε από την Οξφόρδη, συνεχίζοντας στις ακαδημίες και αργότερα στην U21 της Southampton πριν βρεθεί στη Leeds. Από εκεί και μετά έχει αγωνιστεί με τις ομάδες Tranmere, Chesterfield, Nottingham Forrest, MK Dons, Northampton και Motherwell FC στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Παναιτωλικό (2019-21), δίνοντας του και εμπειρία από το Ελληνικό πρωτάθλημα και τη χώρα μας, ακολουθώντας η Ankaragücü και η Keciörengücü στην Τουρκία. Πριν από τον Π.Α.Σ. αγωνίστηκε για την Boavista.

GBOLY WELCOME TO THE #PASfamily..»