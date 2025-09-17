Καρσέδο: «Γενναίοι οι παίκτες μου, είναι δύσκολα εδώ κόντρα στον Ολυμπιακό» (vid)

Η πρώτη τοποθέτηση του Ισπανού προπονητή μετά το 0-0 της Πάφου κόντρα στον Ολυμπιακό στο φαληρικό γήπεδο.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε στην κάμερα της COSMOTE TV ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο:

«Οι παίκτες μου ήταν γενναίοι. Παίζαμε με παίκτη λιγότερο για παραπάνω από ένα ημίχρονο. Ήμασταν καλοί στο πρώτο μέρος. Πήγαμε στα αποδυτήρια και είπαμε στο δεύτερο να περιμένουμε και να χτυπήσουμε σε αντεπιθέσεις.

Ξέραμε πόσο δύσκολο και περίπλοκο θα ήταν ένα παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, ειδικά μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα. Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι που φεύγουμε με την ισοπαλία από το "Γ. Καραϊσκάκης".

Όσον αφορά την αλλαγή του Νταβίντ Λουίς, ήταν αναγκαστική, καθώς ένιωσε ένα τράβηγμα και δεν θέλαμε να πάθει μεγαλύτερη ζημιά».