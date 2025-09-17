Πηλέας: «Δείξαμε μεγάλο χαρακτήρα - Παίζαμε με 10» (vid)

Οι δηλώσεις του άσου της Πάφου Κώστα Πηλέα για το 0-0 με τον Ολυμπιακό.

Μετά την αποβολή του Μπρούνο στο 26', ο Κώστας Πηλέας πέρασε στο παιχνίδι στο 33’ αν και αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού.

Ο άσος της Πάφου τόνισε ότι η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα αφού από το πρώτο ημίχρονο αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο.

«Είχα έναν μικρό τραυματισμό, ακόμα τον έχω αλλά η ομάδα με χρειαζόταν. Μπήκα μέσα, έδωσα την ψυχή μου, πήραμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα σε μια τέτοια έδρα και με ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Δείξαμε μεγάλο χαρακτήρα αφού από τα πρώτα 20 λεπτά παίζαμε με 10 παίκτες, και είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια.

Έχουμε αυτή την ομοιογένεια σαν ομάδα, βοηθάμε ο ένας τον άλλον και αυτό φαίνεται και το γήπεδο, έχουμε πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια και παλεύουμε ο ένας για τον άλλο στο γήπεδο» δήλωσε.