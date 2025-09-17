ΠΑΟΚ: «Μετά από μια τόσο βαριά ήττα, η επιλογή είναι μία…»

«Μετά από μία τόσο βαριά ήττα, η επιλογή είναι μια... Να πάρουμε το μάθημά μας και να προχωρήσουμε...» το μήνυμα του ΠΑΟΚ, ο οποίος ευχαρίστησε τον κόσμο του σε ένα «δύσκολο» βράδυ για τον Δικέφαλο.

Μία πολύ βαριά ήττα για τους Θεσσαλονικείς από τον Λεβαδειακό (4-1), για την πρεμιέρα του φετινού Κυπέλλου, με τον επίσημο Δικέφαλο να στέλνει μήνυμα... συσπείρωσης.

«Ευχαριστούμε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ που ταξίδεψαν μέχρι τη Λιβαδειά και υποστήριξαν την ομάδα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, παρότι έβλεπαν ότι τίποτα δεν πήγαινε καλά.

Μετά από μια τόσο βαριά ήττα, η επιλογή είναι μια...Να πάρουμε το μάθημά μας και να προχωρήσουμε...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚ, που ευχαρίστησε τον κόσμο του, ο οποίος έδωσε βροντερό «παρών» στο γήπεδο του Λεβαδειακού.