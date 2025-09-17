Τσικίνιο: «Κυριαρχήσαμε - Δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας» (vid)

Όσα δήλωσε ο Τσικίνιο, μετά την «λευκή» ισοπαλία του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφος, στην πρεμιέρα του League Phase του Champions League

Ο Τσικίνιο μετά την ισόπαλη χωρίς τέρματα αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Πάφος, δήλωσε ότι οι «ερυθρόλευκοι» ήταν κυρίαρχοι ωστόσο δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο παίκτης του Ολυμπιακού:

«Ξέραμε ότι σήμερα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη για να ξεκινήσουμε καλά στην διοργάνωση. Μπήκαμε καλά στο ματς και κυριαρχήσαμε πιστεύω σε όλη την διάρκεια. Είχαμε τις ευκαιρίες μας αλλά δεν καταφέραμε να τις μετατρέψουμε σε γκολ. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας και δεν πρέπει να τα παρατήσουμε.

Είμασταν με ένα παίκτη παραπάνω και όταν δεν σκοράρεις γίνονται πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει τώρα να δεχθούμε το αποτέλεσμα και να κοιτάξουμε το επόμενο ματς του πρωταθλήματος».