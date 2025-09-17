Σα να μην έγινε...

Ο Ολυμπιακός έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 26΄, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε τις λιγοστές ευκαιρίες που έκανε απέναντι στην σκληροτράχηλη Πάφο με αποτέλεσμα το 0-0 να μείνει ως το τέλος. Ζόρισε με το «καλησπέρα» η πρόκριση.

Ο Ολυμπιακός... αγχώθηκε για λίγο στο πρώτο λεπτό, μετά από λάθος διώξιμο του Πασχαλάκη πάνω στον Ντράγκομιρ, με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι των γηπεδούχων. Η κυπριακή ομάδα απείλησε ξανά στο 10' με το σουτ του Ζάζα να μην δυσκολεύει τον Πασχαλάκη. Οι Πειραιώτες ανέβασαν την πίεση τους στα επόμενα λεπτά, πιέζοντας ψηλά τα καρέ της Πάφου. Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες, καθώς ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» Μπρούνο Φελίπε έκανε άσχημη προβολή πάνω στον Πιρόλα και αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η Πάφος προσπάθησε να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο και στο 34' του σουτ του Κορέιρα έφυγε ψηλά άουτ, ενώ ο Νταβίντ Λουίς αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από το παιχνίδι λόγω πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε. Δυο λεπτά μετά ο Γκολντάρ με κεφαλιά απείλησε την εστία του Ολυμπιακού μετά από εκτέλεση φάουλ του Πέπε από τα δεξιά. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά τους έλειπε η τελική πάσα για να «παραβιάσουν» την εστία της κυπριακής ομάδας. Το σκηνικό δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους και οι ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα.

Με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε διπλή αλλαγή προκειμένου να αυξήσει την πίεση του στα καρέ της Πάφου. Μουζακίτης και Ταρέμι πήραν τις θέσεις των Ντάνι Γκαρθία και Στρεφέτσα, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται πλέον με δύο φορ στην επίθεση. Οι Πειραιώτες είχαν καλή στιγμή στο 48' με την κεφαλιά του Ελ Κααμπί να φύγει λίγο έξω μετά από σέντρα του Ροντινέι από τα δεξιά. Ο Ολυμπιακός κυκλοφορούσε καλά τη μπάλα, αλλά χωρίς να μπορεί να διασπάσει την άμυνα της κυπριακής ομάδας. Στο 60' μετά από ωραία συνεργασία ο Ποντένσε έπιασε το γυριστό σουτ, αλλά αυτό ήταν αρκετά άστοχο. Η Πάφος απείλησε δύο λεπτά αργότερα με το μακρινό σουτ του Όρσιτς να φεύγει αρκετά μετά εκτός της εστίας των γηπεδούχων.

Ο δραστήριος Μουζακίτης έβγαλε όμορφη σέντρα, αλλά η κεφαλιά του Ελ Κααμπί ήταν ακίνδυνη. Στο 68' ο Ρέτσος έπιασε το δυνατό σουτ εκτός περιοχής, αλλά ο Μιχαήλ έδιωξε με υπερένταση σε κόρνερ. Δυο λεπτά μετά η Πάφος βγήκε στην αντεπίθεση, ο Ταρέμι έριξε τον Ζάζα στον αγωνιστικό χώρο και ο Κόβατς έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ιρανό φορ του Ολυμπιακού. Μετά από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής της αναμέτρησης πήρε πίσω την κόκκινη στον Ταρέμι, δείχνοντας του την κίτρινη κάρτα. Ο Όρσιτς εκτέλεσε το φάουλ απευθείας, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλάκη. Ο Ολυμπιακός πίεζε συνεχώς την Πάφο και στο 77' το σουτ του Ορτέγκα έφυγε λίγο έξω από την εστία των φιλοξενούμενων. Η κυπριακή ομάδα είχε καλή στιγμή στο 79' με το σουτ του Ντράγκομιρ να φεύγει άουτ.

Στο 83' η κεφαλιά του Ελ Κααμπί δεν ανησύχησε τον Μιχαήλ που μπλόκαρε σταθερά τη μπάλα. Ένα λεπτό αργότερα ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά το μακρινό σουτ του Μουζακίτη κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Στο 90' ο Ολυμπιακός έχασε μοναδική ευκαιρία για γκολ με το πλασέ του Ταρέμι να βρίσκει στον Γκολντάρ και να φεύγει κόρνερ. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων η κεφαλιά του Ταρέμι έφυγε αρκετά μέτρα έξω από την εστία της Πάφου. Μέχρι το σφύριγμα της λήξης το σκορ δεν άλλαξε και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από ένα βαθμό στην «πρεμιέρα» του Champions League.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Ροντινέι (61′ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (76′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Γκαρθία (46′ Μουζακίτης), Έσε (76′ Πνευμονίδης), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (46′ Ταρέμι), Ποντένσε, Ελ Κααμπί

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Νταβίντ Λουίζ (34′ Πηλέας), Γκόλνταρ, Λάκασεν, Σόυνιτς, Ντράγκομιρ (86′ Άντερσον), Πέπε, Μπρούνο, Κορέια (77′ Σέμα), Ντιματά (34′ Όρσιτς), Τζάτζα (77′ Λάνγκα)