Δέχθηκε απευθείας κόκκινη ο Ταρέμι - Την πήρε πίσω το VAR (vid)

Απευθείας κόκκινη κάρτα δέχθηκε ο Μεχντί Ταρέμι κόντρα στην Πάφο, ωστόσο έπειτα από εξέταση του VAR, ο Κόβακς άλλαξε την απόφαση του και του έδειξε την κίτρινη κάρτα.

Δείτε εδώ: