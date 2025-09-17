MENU
Δέχθηκε απευθείας κόκκινη ο Ταρέμι - Την πήρε πίσω το VAR (vid)

Απευθείας κόκκινη κάρτα δέχθηκε ο Μεχντί Ταρέμι κόντρα στην Πάφο, ωστόσο έπειτα από εξέταση του VAR, ο Κόβακς άλλαξε την απόφαση του και του έδειξε την κίτρινη κάρτα.

Δείτε εδώ:

