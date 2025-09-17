MENU
Κοντά στο γκολ με διπλή ευκαιρία του Ρέτσου ο Ολυμπιακός (vid)

Διπλή ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο Ολυμπιακός με τον Ρέτσο, με τον Μιχαήλ ωστόσο να σταματά και τις δύο φορές τον αρχηγό των Πειραιωτών, κρατώντας ανέπαφη την εστία της Πάφου.

