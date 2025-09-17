Η κακή κεφαλιά του Ελ Κααμπί από κοντινό σημείο (vid)

Ύστερα από σέντρα του Ροντινέι, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά αλλά πέρασε εκτός, με το 0-0 να παραμένει στο Ολυμπιακός - Πάφος.

Δείτε την φάση του Μαροκινού επιθετικού: