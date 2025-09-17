ΠΑΟΚ: Τελευταία «4άρα» από επαρχιακή ομάδα ήταν από την Ξάνθη του... Λουτσέσκου!

Η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ δέχθηκε τέσσερα γκολ από επαρχιακή ομάδα ήταν το 2014 από την Skoda Ξάνθη του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, χάνοντας εκτός έδρας με 4-1 από τον Λεβαδειακό.

Ένα σκορ το οποίο παίρνει ιστορικές... προεκτάσεις, αν αναλογιστεί κανείς το πότε ήταν η τελευταία φορά που οι «Ασπρόμαυροι» δέχθηκαν τέσσερα γκολ από επαρχιακή ομάδα!

Ήταν πριν από σχεδόν 11 χρόνια και στο εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Skoda Ξάνθη και πιο συγκεκριμένα στις 7 Δεκεμβρίου του 2014 στα «Πηγάδια» με το βαρύ 4-2 από την ομάδα της Ξάνθης, η οποία τότε είχε προπονητή τον νυν του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου!