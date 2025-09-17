Λουτσέσκου: «Πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να ξεπεράσουμε την ήττα - Να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση»

Για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μίλησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίζοντας πως ο Δικέφαλος πρέπει να δουλέψει σκληρά για να την ξεπεράσει.

Παράλληλα, ο ίδιος βγήκε μπροστά και έθεσε τον εαυτό του ως τον αποκλειστικό υπεύθυνο για την εμφάνιση, ενώ τόνισε πως άπαντες πρέπει να είναι σε εγρήγορση, ανεξαρτήτως παιχνιδιού ή διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το παιχνίδι:



«Το σημερινό αποτέλεσμα ήταν ντροπή για την ομάδα. Ήταν κάτι που πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να την ξεπεράσουμε και θέλει πολύ δουλειά για να την ξεπεράσεις. Αυτό που πολλές φορές μετρά είναι ο τρόπος που χάνεις. Εγώ είμαι ο αποκλειστικός υπεύθυνος γιατί πιθανώς να μην πέτυχα να περάσω στους παίκτες μου το μήνυμα πόσο δύσκολο θα ήταν το σημερινό ματς. Πώς επιβάλλεται να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση.

Κάναμε πολλά λάθη. Δεν είμαστε η πρώτη ή τελευταία ομάδα που χάνει με τέτοιο σκορ. Τα λάθη που υποπέσαμε, τις ευκαιρίες που δεν εκμεταλλευτήκαμε. Εφόσον όλη η ομάδα δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο υπεύθυνος είμαι γιατί δεν ήμασταν ταπεινοί δεν βγάλαμε την μπάλα έστω άουτ για να σταματήσουμε την κατάσταση. Αυτό ήταν το τελικό συμπέρασμα».

Για το αν κάποιοι παίκτες δεν άρπαξαν την ευκαιρία που τους δόθηκε:



«Ήταν μια κακή μέρα, μέρα ντροπής για εμάς και θα πρέπει να δουλέψουμε για να αντιδράσουμε. Αύριο, μεθαύριο, να δουλέψουμε για να το αφήσουμε πίσω. Ήταν τεράστιο μάθημα για εμάς, γιατί καταλαβαίνουμε πως τίποτε δεν χαρίζεται, τίποτε δεν το παίρνεις αν δεν παλέψεις. Να είσαι ταπεινός για να αντιμετωπίσεις το κάθε ματς ξεχωριστά. Δεν μπορώ να μιλήσω ξεχωριστά για παίκτες γιατί είμαστε ένα γκρουπ. Και δεν θα ήθελα να μιλήσω λοιπόν για παίκτες γιατί ενδεχομένως εγώ δεν κατάφερα να περάσω στους παίκτες τη δυσκολία του αγώνα.

Πρακτικά ήταν ένα παιχνίδι που δώσαμε και δώρα σε μια ομάδα που έπαιξε με όλη της την καρδιά. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτή η ήττα έγινε στο Κύπελλο και όχι κάπου αλλού. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα αποτέλεσμα που μας φέρνει προβλήματα στο Κύπελλο και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το θεσμό. Αλλά αν δεν είσαι συγκεντρωμένος και στο 100% δεν μπορείς να κερδίσεις κάτι και κάθε ματς θα είναι δύσκολο».