Φίλων: «Ανάμεικτα τα συναισθήματα - ''Βλέπουμε'' στα... ίσα το Big 4» - «Είναι το τρίτο παιδί μου», είπε ο Παπαδόπουλος! (vid)

Ο συνδετικός «κρίκος» Λεβαδειακού και ΠΑΟΚ, Ταξιάρχης Φίλων, μίλησε για τα... ανάμεικτα συναισθήματά του, αντιμετωπίζοντας την πρώην ομάδα του, τον Δικέφαλο - Η «αποθέωσή» του από τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Ένας παίκτης που «ανδρώθηκε» στις ακαδημίες των Θεσσαλονικιών, τέθηκε αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του, όντας μάλιστα και πρωταγωνιστής. Ο Ταξιάρχης Φίλων μίλησε για το... περίεργο συναίσθημα να συναντάει πρώην συμπαίκτες του, αλλά και την... ευχάριστη έκπληξη, τον Λεβαδειακό που κοιτάει στα «μάτια» το Big 4.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τους τρεις βαθμούς και το... περίεργο συναίσθημα: «Σίγουρα είναι περίεργο. Έπαιξα κόντρα στην πρώην ομάδα μου, ήμουν χρόνια εκεί. Είμαι χαρούμενος που πλέον είμαι στον Λεβαδειακό. Χαρούμενος για τη μεγάλη νίκη που πετύχαμε και συνέβαλλα και εγώ. Ανάμεικτα τα συναισθήματα αλλά χαρούμενος για τη νίκη».

Μιλώντας για το ματς, ανέφερε πως: «Έχουμε μία πολύ καλή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι και αυτός πολύ καλή ομάδα και περιμέναμε να μας πιέσει. Δείξαμε με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ ότι τους «βλέπουμε» στα... ίσια, αυτό έγινε σήμερα και πετύχαμε μία μεγάλη νίκη».

Για τα λόγια του Νίκου Παπαδόπουλου που αποτέλεσαν κίνητρο: «Δεν ήταν σημερινά τα λόγια. Σίγουρα πριν τον αγώνα μας εμψύχωσε. Αυτό είναι δουλειά που γίνεται από την προετοιμασία, από την αρχή της χρονιάς. Δουλέψαμε πολύ καλά και έχουμε πολύ καλό σύνολο».

Για το αν του μίλησε κάποιος από τον ΠΑΟΚ μετά το ματς: «Είδα παιδιά που ήμασταν μαζί χρόνια. Τον Χατσίδη, τον Μύθου, τον Μπέρδο. Ευχηθήκαμε ο ένας τον άλλον καλή χρονιά και χαιρετηθήκαμε».

Μάλιστα, ο Νίκος Παπαδόπουλος ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου, αν ο Ταξιάρχης Φίλων είναι η αποκάλυψη του Λεβαδειακού, απαντώντας: «Τον ξέρω από 14 ετών. Από τότε που ήταν στον ΠΑΟΚ από μικρή ηλικία. Είναι ένα παιδί που είναι ευλογία να συνεργάζεσαι μαζί του. Και χωρίς αυτό να μειώνει τους άλλους παίκτες, θα σας πω κάτι: στη ζωή μου έχω δυο παιδιά, ο Ταξιάρχης είναι το τρίτο μου!»