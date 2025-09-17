Παπαδόπουλος: «Δείξαμε την εικόνα μας σαν ομάδα - Θέλουμε να είμαστε ψηλά στη βαθμολογία»

Ο προπονητής του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος ήταν εμφανώς χαρούμενος και ικανοποιημένος από την εμφατική νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ (4-1), τονίζοντας πως έδειξαν την εικόνα τους σαν ομάδα, καταλήγοντας πως θέλουν να είναι ψηλά στη βαθμολογία της League Phase.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είναι μία καλή αρχή στο Κύπελλο και δείχνουμε την εικόνα μας σαν ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι μία πολύ καλή ομάδα μας πίεσε αρκετά, εμείς βρήκαμε τις στιγμές μας και πετύχαμε τα γκολ. Η πίκρα και η χαρά στο ποδόσφαιρο κρατάνε μόνο μία ημέρα. Είναι πολύ σημαντικό μετά το ματς με την ΑΕΚ που κερδίσαμε έναν μεγάλο αντίπαλο και μας δίνει ψυχολογία για το επόμενο ματς με τον ΟΦΗ. Θέλουμε να προχωρήσουμε όσο πιο μακριά στο Κύπελλο, αλλά κερδίσαμε παίκτες και έδειξαν πως μπορούν να ανταποκριθούν, κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό, πέρα από τη νίκη μας.

Το ποδόσφαιρο που παίζουμε τη φετινή σεζόν μας δημιουργεί προσδοκίες σε όλο τον οργανισμό, την πόλη και τους φιλάθλους μας. Η επιτυχία όμως και η αποτυχία είναι πολύ κοντά. Αν δεν δουλέψεις και δεν προσπαθήσεις και δεν πρεσβεύεις αυτά σαν ομάδα τότε δεν θα καταφέρεις τίποτα, ακόμα και αν έχεις τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου. Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Θέλουμε να είμαστε ψηλά στη βαθμολογία, αλλά αυτό θα γίνει μέσα από τη σκληρή δουλειά μας».