MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Athens Καλλιθέα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση και το γκολ με το οποίο τελικά ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Athens Καλλιθέα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Δείτε εδώ:

Τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Athens Καλλιθέα (vid)