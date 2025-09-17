Ζίβκοβιτς: «Ανεπίτρεπτο να δεχόμαστε τέσσερα γκολ - Συγγνώμη σε όλους» (vid)

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς μίλησε «ξεκάθαρα» για την ντροπιαστική ήττα του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά (4-1), ζητώντας συγγνώμη σε όλο τον κόσμο του Δικεφάλου.

Μία ήττα με... κάτω τα χέρια για τον Δικέφαλο στη Λιβαδειά (4-1), με τον Σέρβο αρχηγό να μην «κρύβεται» και να βγαίνει μπροστά, ζητώντας συγγνώμη σε όλο τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για την σημερινή εμφάνιση και τα λόγια του Λουτσέσκου: «Πολύ κακή και ντροπιαστική μέρα για μας. Δεν είναι αποδεκτό να δέχεσαι τέσσερα γκολ σε ένα ματς. Πρέπει να «κοπούν» αυτά τα λάθη στους αγώνες. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους και κυρίως αυτούς που ταξίδεψαν εδώ. Πρέπει να ξεχάσουμε την ντροπιαστική εμφάνιση. Πολύ κακή εικόνα. Να αντιδράσουμε και να μείνουμε ενωμένοι. Όλοι μαζί κερδίζουμε όλοι μαζί χάνουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε να ετοιμαστούμε για το επόμενο ματς»

