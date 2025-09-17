Λουτσέσκου: «Ντροπή το αποτέλεσμα, αναλαμβάνω την ευθύνη!»

Χωρίς διάθεση για εκτενείς δηλώσεις εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με 4-1 από τον Λεβαδειακό για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, τονίζοντας πως αναλαμβάνει την ευθύνη για την εμφάνιση του Δικεφάλου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός χαρακτήρισε ντροπιαστικό το αποτέλεσμα με το οποίο οι «ασπρόμαυροι» ηττήθηκαν, κάνοντας λόγο για «τρομακτικά αμυντικά λάθη» που οδήγησαν στην εμφατική επικράτηση της ομάδας της Βοιωτίας.

Παράλληλα, επισήμανε πως άπαντες στο «στρατόπεδο» του ΠΑΟΚ πρέπει να καταλάβουν τι συνέβη στο σημερινό (17/9) παιχνίδι και να αντιδράσουν άμεσα προκειμένου να αφήσουν πίσω την ήττα-σοκ στην Λιβαδειά με φόντο την απαιτητική συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ντροπή. Όταν υπάρχουν τόσα λάθη σε άμυνα και επίθεση, δεν υπάρχει κάτι για να αναλύσεις. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Δεχθήκαμε γκολ από δικά μας τρομακτικά λάθη. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε και να καταλάβουμε τι συνέβη σήμερα, τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε. Δεν νομίζω πως πρέπει να πούμε κάτι άλλο».