Κριτική Παναθηναϊκού: Καλό ντεμπούτο για Ταμπόρδα, άρεσαν οι «μικροί»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 την Athens Kallithea και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Δημήτρη Κοροπούλη. Θετικό ντεμπούτο για Ταμπόρδα, κέρδισαν τις εντυπώσεις οι «μικροί».

Αλμπάν Λαφόν: Λιγοστές οι φορές που χρειάστηκε αλλά ήταν εκεί, πραγματοποιώντας μια τεράστια επέμβαση στο δεύτερο ημίχρονο. Παράλληλα δεν αντιμετώπισε προβλήματα στις εξόδους ή όταν είχε την μπάλα στα πόδια.

Γιάννης Κώτσιρας: Αμυντικά είχε εύκολο έργο, δεν ταλαιπωρήθηκε και επιθετικά είχε ανεβάσματα, πατούσε περιοχή, δοκίμασε το πόδι του και παρά λίγο να κερδίσει και πέναλτι.

Ίνγκι Ίνγκασον: Εύκολο απόγευμα για τον Ισλανδό στόπερ, που δέχτηκε ελάχιστη πίεση και συνέβαλε στην κυκλοφορία από τα μετόπισθεν. Είχε και δοκάρι με δυνατή κεφαλιά στο δεύτερο μέρος.

Τιν Γεντβάι: Αντιμετώπισε προβλήματα με τις κινήσεις στην πλάτη του και γενικά δεν έβγαλε ιδιαίτερη σταθερότητα.

Φίλιπ Μλαντένοβιτς: Αμυντικά είχε πολύ εύκολο έργο, επιθετικά είχε μεν προωθήσεις, όμως ήταν λιγότερο επιδραστικός από άλλα παιχνίδια.

Μανώλης Σιώπης: Έτρεξε πάρα πολύ στην μεσαία γραμμή, κέρδισε μπάλες, εξασφάλισε κατοχές για τον Παναθηναϊκό και κέρδισε τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες.

Αντριάνο Μπρέγκου: Καλό ματς για τον νεαρό άσο, που εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε και συνέβαλε στην κυκλοφορία της μπάλας, ενώ όταν του δόθηκε η ευκαιρία δοκίμασε και το πόδι του.

Βισέντε Ταμπόρδα: Ενθαρρυντικό ντεμπούτο για τον Αργεντινό, που έδειξε ότι ξέρει πολλή μπάλα. Είχε δοκάρι, έψαξε το γκολ, τροφοδότησε όμορφα τους συμπαίκτες του και άφησε πολύ καλή πρώτη εντύπωση.

Ανάς Ζαρουρί: Πιο δραστήριος από άλλα ματς ο Μαροκινός, που είχε θέληση, πατούσε περιοχή και προσπάθησε να βγάλει και ατομικές ενέργειες.

Ματέους Τετέ: Σαφής η βελτίωση του Βραζιλιάνου, που «έφτιαξε» με ατομική ενέργεια το 1-0 του Ντέσερς, είχε ευκαιρίες να βρει ο ίδιος δίχτυα και συνεργάστηκε πολύ όμορφα με τους συμπαίκτες του.

Σίριλ Ντέσερς: Μέσα σε όλες τις φάσεις ο Νιγηριανός, που έψαξε από νωρίς το γκολ και τελικά το βρήκε από την ωραία ενέργεια του Τετέ.

Άνταμ Τσέριν: Ήταν κινητικός και μέσα στις φάσεις, όμως συνήθως το χαλούσε στην... τελική πάσα, σε κάποιες περιπτώσεις που ο Παναθηναϊκός μπορούσε να βρει καλές ευκαιρίες.

Γιάννης Μπόκος: Έδειξε πολύ θετική εικόνα ο νεαρός άσος, που κέρδισε το χειροκρότημα του κόσμου του Παναθηναϊκού.

Τάσος Μπακασέτας: Είχε μια καλή ευκαιρία με δυνατό σουτ, ήταν μέσα στις φάσεις, πατούσε περιοχή και γενικά ήταν δραστήριος και κινητικός.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Δραστήριος και ορεξάτος στο διάστημα που έπαιξε, με τον κόσμο να τον αποθεώνει ακόμα και την στιγμή που σηκώθηκε για ζέσταμαα.

Μίλος Πάντοβιτς: Πέτυχε ένα όμορφο γκολ που ακυρώθηκε για οφσάιντ και γενικά ήταν μέσα στις φάσεις και έδειξε μεγάλη διάθεση.