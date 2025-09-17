Μπράτσος: «Είχαμε ευκαιρίες, κοιτάξαμε τον Παναθηναϊκός ως ίσος προς ίσο»

Ο Κώστας Μπράτσος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση των παικτών του, τονίζοντας ότι κοίταξαν τον Παναθηναϊκό ως ίσοι προς ίσους.

Ο τεχνικός της Athens Kallithea έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος από την εικόνα των ποδοσφαιριστών του απέναντι στο «Τριφύλλι», τονίζοντας πως οι λεπτομέρειες και η ατομική ποιότητα των «πράσινων» ήταν οι λεπτομέρειες που έκριναν τελικά το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Νομίζω ότι βοηθήσαμε στο να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να ευχαριστηθούν οι φίλαθλοι. Μπορεί να είμαστε μια κατηγορία κάτω, αλλά είχαμε καθαρές ευκαιρίες για να σκοράρουμε κι εμείς. Με αυτές τις μεγάλες ομάδες, αν δεν κάνεις τις ευκαιρίες γκολ δεν μπορείς να περιμένεις κάτι. Το γεγονός ότι δημιουργούμε ευκαιρίες όμως με γεμίζει ικανοποίηση για τους ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι οι λεπτομέρειες και η ποιότητα του αντιπάλου ήταν αυτά που υπερίσχυσαν στο σημερινό παιχνίδι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ξεκουραστούμε και να επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Θέλω πάλι να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά της Athens Kallithea, γιατί μέχρι το τελευταίο λεπτό προσπάθησαν να δείξουν ότι κοιτάμε τον αντίπαλο ως ίσος προς ίσο».