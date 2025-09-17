Η κριτική του ΠΑΟΚ: Ένα απόλυτο μηδέν...

H κριτική του SDNA στους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά την βαριά ήττα στη Λιβαδειά με 4-1 στο κύπελλο Betsson.

Αναλυτικά:

Γκουγκεσασβίλι: Όταν ένας τερματοφύλακας δέχεται τέσσερα τέρματα, προφανώς και η εμφάνισή του είναι αρνητική. Δέχτηκε ένα αυτογκόλ, ένα πέναλτι, ένα γκολ από μακρινή απόσταση που θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση και μία έξοδο εκτός τόπου και χρόνου στο 2-1 του Βήχου. Μοναδική απόκρουση, ένα σουτ του Παλάσιος διαγώνια, όπου είχε σωστή αντίδραση

Τέιλορ: Δεν έχει καταφέρει ακόμη να μπει στο πνεύμα του ΠΑΟΚ, προφανώς η εικόνα του στη Σέλτικ για την ώρα απέχει παρασάγγας, μοιάζει να θέλει χρόνο και παιχνίδια.

Σάστρε: Σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε να μπει στα παπούτσια του Κένι που τραβάει το... βασικό κουπί από την αρχή της σεζόν, βέβαια, ο ΠΑΟΚ δεν δέχθηκε τόση πίεση από δεξιά.

Κεντζιόρα: Σκιά του εαυτού του, με ένα αυτογκόλ που προφανώς δεν φέρει τόση ευθύνη εκεί που βρέθηκε η μπάλα, με ένα όμως παιδαριώδες πέναλτι στον Φίλων στο 3-1 του Λεβαδειακού.

Μιχαηλίδης: Η χειρότερη εμφάνιση του εξαιρετικού -μέχρι και σήμερα- Έλληνα αμυντικού, είχε πολλά κενά και κακές τοποθετήσεις.

Μπιάνκο: Από τους καλύτερους του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι ήταν τα πρώτα του λεπτά φέτος.

Καμαρά: Έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες, μία με το κεφάλι και μία με σουτ στο ύψος της περιοχής, δεν ξεχώρισε.

Μπέρδος: Ήταν ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι του ΠΑΟΚ, δεν φάνηκε ιδιαίτερα μέσα στο ματς.

Ζίβκοβιτς: Ο πιο δραστήριος παίκτης του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, αν οι συμπαίκτες του είχαν καλύτερα τελειώματα θα είχε πιστωθεί τουλάχιστον ασίστ.

Ιβανούσετς: Λίγα πράγματα και σήμερα από τον Κροάτη, που μάλιστα απωλέσει μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει «φάτσα» με το τέρμα από γύρισμα του Αντρίγια, δεν είναι ακόμα έτοιμος, φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο.

Τσάλοβ: Του δόθηκε η ευκαιρία να σκοράρει μέσω πέναλτι και το έκανε, κατά τα άλλα τίποτα...

Οι αλλαγές:

Μεϊτέ: Πήρε κάποιες μάχες στο κέντρο, δεν έπαιξε πολύ.

Πέλκας: Σαφώς και φάνηκε πολύ περισσότερο από τον Ιβανούσετς, αλλά όταν μπήκε το ματς είχε τελειώσει.

Τάισον: Ο πιο δραστήριος από τις αλλαγές του ΠΑΟΚ, είχε καλές στιγμές, προσπάθησε αλλά ως εκεί.

Μπάμπα: Μπήκε αντί του Τέιλορ, δεν έκανε κάτι ουσιαστικό.

Μύθου: Δεν κατάφερε να φανεί όσο έπαιξε...