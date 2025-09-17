Bαθμολογία της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Έμπλεξε ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έπεσε θύμα ηχηρής έκπληξης στην Βοιωτία και με την βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό με 4-1 έμπλεξε από νωρίς σε περιπέτειες.

Αναλυτικά η βαθμολογία της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μετά το τέλος της 1ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

1. Λεβαδειακός 1 3 4-1 2. ΟΦΗ 1 3 3-0 3. Ατρόμητος 1 3 4-2 4. Βόλος ΝΠΣ 1 3 3-1 5. Παναθηναϊκός 1 3 1-0 6. ΑΕΚ 1 3 1-0 7. Άρης 1 3 1-0 8. ΑΕΛ 1 1 2-2 9. Μαρκό 1 1 2-2 10. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 1 1 1-1 11. Κηφισιά 1 1 1-1 12. Ηρακλής 0 0 0-0 13. Ολυμπιακός 0 0 0-0 14. Αιγάλεω 1 0 0-1 15. Αthens Kallithea 1 0 0-1 16. Παναιτωλικός 1 0 0-1 17. Ελλάς Σύρου 1 0 2-4 18. Ηλιούπολη 1 0 1-3 19. ΠΑΟΚ 1 0 1-4 20. Καβάλα 1 0 0-3

* Η 1η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Ολυμπιακού - Ηρακλή.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η ως την 12η θέση θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες πλέι-οφ.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 12η ως την 20ή θέση αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

15:00: Καβάλα – Κηφισιά

20:00: Άρης – Μαρκό

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

15:00: Βόλος – Ατρόμητος

15:00: Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

15:00: Ηρακλής – Ηλιούπολη

15:00: Athens Kallithea – ΟΦΗ

17:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός

19:00: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

19:00: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

* Στην δεύτερη αγωνιστική δεν θα αγωνιστούν ΠΑΟΚ και Παναθηναίκός που την συγκεκριμένη εβδομάδα θα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το Europa League.