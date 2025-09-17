MENU
Δύο γκολ σε τρία λεπτά για τον Λεβαδειακό και διαστάσεις «θριάμβου» (vids)

Με δύο γκολ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Λεβαδειακός φτάνει στο 4-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ, δίνοντας διαστάσεις «θριάμβου» στην αναμέτρηση.

Δείτε τα γκολ:

 

