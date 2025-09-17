Με Ποντένσε και Ροντινέι βασικούς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Πάφο! (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού στην «πρεμιέρα» της League Phase του Champions League κόντρα στην Πάφο στο Φάληρο (19:45)

Το σεντόνι είναι έτοιμο να... κουνηθεί ξανά και ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League και στην League Phase της διοργάνωσης με την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης!

Οι Πειραιώτες υποδέχονται σε λίγη ώρα (19:45) την κυπριακή Πάφο που εντυπωσιάζει φέτος με τις εμφανίσεις της και θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν θετικά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις μετά το 3Χ3 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα τετράδα στην άμυνα. Στον άξονα θα κινούνται οι Γκαρθία και Έσε, ενώ μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο θα βρίσκεται ο Τσικίνο. Στα άκρα της επίθεσης ξεκινούν οι Στρεφέτσα και Ποντέσε, ενώ μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Ελ Κααμπί.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι τιμωρημένος από το περσινό εντός έδρας ματς με την Μπόντο Γκλιμτ, ενώ ο Ροντινέι ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τα ταλαιπωρούσαν τις προηγούμενες ημέρες και ξεκινάει κανονικά στο δεξί άκρο της άμυνας των «ερυθρόλευκων».

Βασικός για πρώτη φορά στην τρίτη του επιστροφή στον Ολυμπιακό ο Ντανιέλ Ποντένσε που θα αγωνιστεί στο δεξί άκρο της επίθεσης!

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Κουράκλης, Έξαρχος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κοστίνια, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Πάφο! / Our line-up for today’s match against Pafos! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYPAF #UCL pic.twitter.com/Pkxmq3KBTD — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 17, 2025

Γνωστή έγινε και η αρχική σύνθεση της Πάφου με τον σπουδαίο Νταβίντ Λουίς να ξεκινάει στα μετόπισθεν της κυπριακής ομάδας, με στόχο να περιορίσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο ιστορικό πρώτο παιχνίδι του συλλόγου στο Champions League!



Η ενδεκάδα της Πάφου: Μιχαήλ, Λούκασεν, Νταβίντ Λουίς, Γκόλνταρ, Κορέια, Πέπε, Σούνγιτς, Ντράγκομιρ, Μπρούνο, Ζάζα, Ντιμάτα.



Στον πάγκο: Γκόρτερ, Οπέτρου, Πηλέας, Κίνα, Σέμα, Όρτιτς, Λάνγκα, Άντερσον.