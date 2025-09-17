MENU
Ο Βήχος βάζει ξανά μπροστά στο σκορ το Λεβαδειακό (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Λεβαδειακός «απάντησε» άμεσα στην ισοφάριση του ΠΑΟΚ, με τον Βήχο με κεφαλιά να «γράφει» το 2-1 από εκτέλεση φάουλ του Βέρμπιτς.

Δείτε το γκολ:

 

