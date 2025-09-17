Νίκολιτς: «Να αποκτούμε τη συνήθεια της νίκης, βήμα - βήμα μπαίνουν Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά την επικράτηση στο Αιγάλεω, αναφέρθηκε στη νοοτροπία νικητή που χτίζει η ΑΕΚ παίρνοντας τα αποτελέσματα οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ο Σέρβος τεχνικός, μιλώντας για την ιδανική εκκίνηση που είχε η Ένωση στο Κύπελλο, στάθηκε στο μηδέν παθητικό που κράτησε ξανά η ομάδα του, αναφέρθηκε στην απόδοση των Γκρούγιτς - Ζοάο Μάριο αλλα και στην ασίστ του Πενράις και τόνισε πως Γκατσίνοβιτς και Περέιρα δεν θα είναι διαθέσιμοι για το ματς με την ΑΕΛ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το διπλό της ΑΕΚ στο Αιγάλεω:

Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε: «Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Δεν περίμενα τίποτα παραπάνω. Έπρεπε να φύγουμε με τη νίκη δίχως τραυματισμούς. Θέλαμε να δούμε την κατάσταση των παικτών στο rotation που κάναμε. Κάποιοι έκαναν το ντεμπούτο τους, έπαιξαν κάποιοι νέοι παίκτες. Το πιο σημαντικό ήταν να παραμείνουμε υγιείς. Συγχαρητήρια στους παίκτες και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήρθαν ένα απόγευμα σε εργάσιμη μέρα. Ο Γκρούγιτς και ο Ζοάο Μάριο έπαιξαν για όσο χρόνο είχαμε στο πλάνο μας».

Για το αν Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο μπαίνουν από το επόμενο ματς στο rotation: «Ακριβώς όπως το είπατε. Βήμα - βήμα πρέπει να κερδίζουν αυτόν τον χρόνο. Ο Ζοάο είχε μια καλή ευκαιρία, δεν τον βοήθησε και το γήπεδο, ενώ είχε και μια άλλη φάση. Έπαιξαν και οι δύο ικανοποιητικό χρόνο, σε ένα γήπεδο που δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ο Γκρούγιτς μας βοήθησε επίσης με έναν παίκτη μπροστά από την άμυνα για να καθαρίζει. Είχαμε και την εξαιρετική ασίστ του Πενράις, είμαι ικανοποιημένος και από τη δική του συμμετοχή».

Για το ότι η ΑΕΚ αποκτάει χαρακτήρα κερδίζοντας με το έβδομο clean sheet: «Όντως ισχύει αυτό. Βοηθηθήκαμε συνολικά από το ότι κρατήσαμε το μηδέν. Είναι σημαντικό να παίρνουμε νίκες και να αποκτούμε τη συνήθεια της νίκης. Δεν πρέπει όμως να χαλαρώνουμε όπως σήμερα στο τέλος, κάτι που δεν μου άρεσε. Χτίζουμε τη νοοτροπία της νίκης. Δέκα αναμετρήσεις, επτά νίκες, τρεις ισοπαλίες, είναι μια καλή αρχή».

Για το αν αναμένεται να επιστρέψουν Γκατσίνοβιτς και Περέιρα ενόψει ΑΕΛ: «Όχι. Χρειάζονται λίγο χρόνο. Θέλουμε να έχουν επανέλθει πλήρως πριν μπουν στην ομάδα. Σύντομα ελπίζω να είναι σε θέση να επιστρέψουν».