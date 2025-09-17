MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ο Μπέρδος κέρδισε πέναλτι και ο Τσάλοβ ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Δημήτρης Μπέρδος ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Φίλων, με τον Φιόντορ Τσάλοβ να ισοφαρίζει για τον ΠΑΟΚ (1-1) με «περιπετειώδη» τρόπο.

Δείτε το γκολ:

 

Ο Μπέρδος κέρδισε πέναλτι και ο Τσάλοβ ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ (vid)