Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Ο Μπέρδος κέρδισε πέναλτι και ο Τσάλοβ ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ (vid) 17-09-2025 18:28 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Λεβαδειακός ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Δημήτρης Μπέρδος ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Φίλων, με τον Φιόντορ Τσάλοβ να ισοφαρίζει για τον ΠΑΟΚ (1-1) με «περιπετειώδη» τρόπο. Δείτε το γκολ: Γρήγορη, καλοδουλεμένη, τολμηρή: Η νέα ελληνική σειρά που κέρδισε το κοινό από το πρώτο επεισόδιο menshouse.gr «Θα αναγκαστώ να παραβιάσω το λόγο μου»: Η αποκάλυψη του Ανδρέα Παπανδρέου για τη μυστική συνεννόηση πριν ξεστομίσει το «βυθίσατε το Χόρα» menshouse.gr Το τεστ του Αϊνστάιν: Εάν λύσεις τον γρίφο που το 99,9% των Ελλήνων δεν μπορεί, τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Διάλεξε ΑΝΤ1: Ο λόγος που ο Θοδωρής Κυριακού ενοχλήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη instanews.gr Τον αποδόμησε ο Λαζόπουλος… dailymedia.gr Κατάλαβε το λάθος του ο Αλαφούζος Κατάλαβε το λάθος του ο Αλαφούζος OutsidersBet Team menshouse.gr Η απάντηση που περίμεναν: Η Μαρία Καρυστιανού για το νέο κόμμα instanews.gr «Για να μην πω κάτι πιο βαρύ...»: H απάντηση της Ιωάννας Μαλέσκου στις φήμες περί διαζυγίου από τον σύζυγό της dailymedia.gr Ο Μπέρδος κέρδισε πέναλτι και ο Τσάλοβ ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ (vid) SHARE