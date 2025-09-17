MENU
Κέρδισε πέναλτι ο Παναθηναϊκός για χέρι στην περιοχή - Το πήρε πίσω το VAR (vid)

Πέναλτι για χέρι μέσα στην περιοχή, έπειτα από γύρισμα του Κώτσιρα, κέρδισε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Athens Καλλιθεα, ωστόσο ο διαιτητής έπειτα από εξέταση του VAR πήρε πίσω την απόφαση του.

Δείτε εδώ:

