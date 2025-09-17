Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Κέρδισε πέναλτι ο Παναθηναϊκός για χέρι στην περιοχή - Το πήρε πίσω το VAR (vid) 17-09-2025 18:26 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Athens Καλλιθέα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Πέναλτι για χέρι μέσα στην περιοχή, έπειτα από γύρισμα του Κώτσιρα, κέρδισε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Athens Καλλιθεα, ωστόσο ο διαιτητής έπειτα από εξέταση του VAR πήρε πίσω την απόφαση του. Δείτε εδώ: Το τεστ του Αϊνστάιν: Εάν λύσεις τον γρίφο που το 99,9% των Ελλήνων δεν μπορεί, τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Τον αποδόμησε ο Λαζόπουλος… dailymedia.gr «Για να μην πω κάτι πιο βαρύ...»: H απάντηση της Ιωάννας Μαλέσκου στις φήμες περί διαζυγίου από τον σύζυγό της dailymedia.gr Η απάντηση που περίμεναν: Η Μαρία Καρυστιανού για το νέο κόμμα instanews.gr Διάλεξε ΑΝΤ1: Ο λόγος που ο Θοδωρής Κυριακού ενοχλήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη instanews.gr Κατάλαβε το λάθος του ο Αλαφούζος Κατάλαβε το λάθος του ο Αλαφούζος OutsidersBet Team menshouse.gr «Θα αναγκαστώ να παραβιάσω το λόγο μου»: Η αποκάλυψη του Ανδρέα Παπανδρέου για τη μυστική συνεννόηση πριν ξεστομίσει το «βυθίσατε το Χόρα» menshouse.gr Γρήγορη, καλοδουλεμένη, τολμηρή: Η νέα ελληνική σειρά που κέρδισε το κοινό από το πρώτο επεισόδιο menshouse.gr Κέρδισε πέναλτι ο Παναθηναϊκός για χέρι στην περιοχή - Το πήρε πίσω το VAR (vid) SHARE