Κέρδισε πέναλτι ο Παναθηναϊκός για χέρι στην περιοχή - Το πήρε πίσω το VAR (vid)

Πέναλτι για χέρι μέσα στην περιοχή, έπειτα από γύρισμα του Κώτσιρα, κέρδισε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Athens Καλλιθεα, ωστόσο ο διαιτητής έπειτα από εξέταση του VAR πήρε πίσω την απόφαση του.

