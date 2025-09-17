Η κριτική της ΑΕΚ: Κυρίαρχος στον άξονα ο Γκρούγιτς, «κλειδί» η ενέργεια του Πενράις

Η ΑΕΚ στον ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο του Σταύρος Μαυροθαλασσίτης κατάφερε να επικρατήσει 1-0 του Αιγάλεω και να μπει με το δεξί στη League Phase του Κυπέλλου, με τους Πενράις, Γκρούγιτς και τον σκόρερ Πιερό να ξεχωρίζουν.

Μπρινιόλι 7

Πρώτη συμμετοχή φέτος για τον Μπρινιόλι και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ιταλός, που θα είναι ο τερματοφύλακας Κυπέλλου την φετινή σεζόν για την ΑΕΚ, απειλήθηκε σε δυο περιπτώσεις, σταματώντας ένα φάουλ του Τσιλιγγίρη στην πιο επικίνδυνη στιγμή.

Οντουμπάτζο 6

Πήρε φανέλα βασικού για πρώτη φορά και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα χωρίς να έχει και καμία σοβαρή πίεση βέβαια. Έβγαλε άνετα το παιχνίδι, αν και δεν έδωσε πράγματα επιθετικά.

Βίντα 7

Σταθερός και σίγουρος, έπαιξε με την εμπειρία του και βγήκε νικητής στις περισσότερες μάχες που δέχτηκε, χωρίς προφανώς να υπάρχει μεγάλη πίεση.

Χρυσόπουλος 7

Πρώτη συμμετοχή φέτος για τον Χρυσόπουλο τον οποίο τον πιστεύει πολύ ο Νίκολιτς. Θετική η παρουσία του, με σωστές τοποθετήσεις, ουσία στα μαρκαρίσματα του και ακρίβεια στις μεταβιβάσεις.

Πενράις 8

Από τους καλύτερους της ΑΕΚ. Έβγαλε μεγάλη διάθεση από το ξεκίνημα, είχε τον πλήρη έλεγχο αμυντικά καλύπτοντας σωστά τον χώρο του, ενώ ήταν κομβικός και με τα ανέβασμα του ψηλά. Άλλωστε με μια δικιά του κίνηση η Ένωση δημιουργεί ρήγμα και έρχεται το 0-1. Ο Σκωτσέζος πέραν της κίνησης που έκανε, πήρε και την σωστή απόφαση καθώς το γύρισμα του ήταν ακριβείας δίνοντας έτοιμο γκολ στον Πιερό για το 0-1.

Γκρούγιτς 8

Επιβλητική η παρουσία του στον άξονα. Κυριολεκτικά δέσποζε, με ή χωρίς την μπάλα. Ανασταλτικά έπαιζε πανέξυπνα αναχαιτίζοντας τις επιθέσεις των αντιπάλων, ενώ και δημιουργικά ήταν πολύ πολύ σημαντικός στο build up καθώς από τα πόδια του περνούσε όλο το παιχνίδι της ΑΕΚ. Από μια δική του πάσα μάλιστα ξεκινά το 0-1 καθώς βρήκε με ακρίβεια τον Πενράις στο ανέβασμα.

Καλοσκάμης 7

Είναι εμφανές πως χρειάζεται ρυθμό και να ανεβάσει τα επίπεδα ετοιμότητας του. Λογικό να τον έχει φέρει πίσω ο τραυματισμός του. Ο Νίκολιτς τον χρησιμοποίησε αριστερά και μπορεί να να μην φάνηκε τόσο όμως είχε κάποιες καλές κινήσεις και μια μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει.

Λιούμπισιτς 6

Κάπως βελτιωμένος συγκριτικά με άλλα παιχνίδια. Ήταν κινητικός, είχε διάθεση στον χώρο του άξονα βοήθησε στην κυκλοφορία όμως έκανε και κάποια λαθάκια.

Κοϊτά 6

Έπαιξε δεξιά απόψε και δεν του βγήκε το παιχνίδι. Δεν είναι η καλή του πλευρά, παρ’ όλα αυτά προσπάθησε και είχε κάποιες κινήσεις, όπου επιχείρησε να δημιουργήσει ρήγματα.

Πιερό 8

Το δικό του γκολ ήταν που έκρινε το ματς υπέρ της ΑΕΚ. Η ενέργεια του Πενράις και το παράλληλο γύρισμα ακριβείας - που μετατρέπεται σε ασίστ - είναι όλα τα λεφτά αλλά και ο Πιερό χρειάστηκε να είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά. Χρησιμοποίησε έξυπνα μάλιστα το σώμα του και μπόρεσε με κοντινό πλασέ να τελειώσει από κοντά την φάση.

Ζίνι 7

Ένα ημίχρονο έπαιξε ο Ζίνι ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα. Ήταν κινητικός, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την ταχύτητα του όμως δεν του βγήκαν οι προσπάθειες του.

Οι αλλαγές

Ελίασον 7

Με την είσοδο του έφερε ταχύτητα από τα δεξιά και δημιούργησε ρήγματα. Μάλιστα είχε δυο ωραίες πλαγιοκοπήσεις όμως Πιερό και Καλοσκάμης δεν τελείωσαν όπως θα έπρεπε τις φάσεις.

Κοσίδης 7

Έπαιξε δεξιά αντί του Οντουμπάτζο. Έδωσε ενέργεια, ένταση και δεν είχε προβλήματα αμυντικά. Θετική η παρουσία του.

Πινέδα 7

Μπήκε για να κρατήσει την μπάλα και να ελέγξει τον ρυθμό φέρνοντας φρεσκάδα και τρεξίματα και το έκανε στο μέτρο του δυνατού με την ΑΕΚ να ελέγχει την κατάσταση.

Ζοάο Μάριο 7

Ντεμπούτο για τον Πορτογάλο. Σίγουρα θα προτιμούσε να το κάνει σε ένα ανθρώπινο γήπεδο και όχι στο χωράφι του Σταύρος Μαυροθαλασσίτης όμως παρ’ όλα αυτά δεν επηρεάστηκε. Χρησιμοποιήθηκε αριστερά, έβγαλε καλά επίπεδα ετοιμότητας και είχε δυο ωραίες κινήσεις, με… χάιλαιτ την ποδιά σε αντίπαλο του και το σουτ που αν δεν κόντραρε μάλλον θα πήγαινε μέσα.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 7

Δεν περίμενα τίποτα άλλο. Να κερδίσουμε και να γυρίσουμε πίσω. Τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς περιγράφουν τα πάντα. Ο Σέρβος τεχνικός μόλις αντίκρισε τον ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο δεν μπορούσε να έχει απαιτήσεις από του παίκτες του και αυτό που τους ζήτησε είναι να παίξουν safe με την μπάλα στα πόδια και να είναι υγιείς. Και προφανώς, να πάρουν και τη νίκη. Προφανώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε και να κάνουμε σοβαρή κριτική στις επιλογές και το… τακτικό του σχέδιο υπό αυτές τις συνθήκες, παρ’ όλα αυτά και σήμερα φάνηκε το πόσο κόμπακτ ομάδα έχει δημιουργήσει αλλά και το πως μπορεί να φέρνει παίκτες από τον πάγκο και να βελτιώνει την ομάδα του στην εξέλιξη των αγώνων. Ασφαλώς ο ίδιος κρατά την εικόνα του Γκρούγιτς που ήταν επιβλητικός στον άξονα αλλά και το ντεμπούτο του Ζοάο Μάριο που έβγαλε καλά επίπεδα ετοιμότητας.