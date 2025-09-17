Μπαϊράμης: «Το Αιγάλεω είχε 11 χρόνια να παίξει ματς με ομάδα σαν την ΑΕΚ, είμαστε σε αναδόμηση» (vid)

Ο άμεσος συνεργάτης του τιμωρημένου Απόστολου Χαραλαμπίδη έκανε το δικό του σχόλιο μετά την ήττα του ανταγωνιστικού «Σίτι» για την πρεμιέρα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Σταύρος Μπαϊράμης στην κάμερα της COSMOTE TV μετά το Αιγάλεω - ΑΕΚ 0-1 στο «Στ. Μαυροθαλασσίτης»:

«Θέλαμε να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί κόντρα σε μια ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα και ήταν πρόσφατα πρωταθλήτρια. Είμαστε σε φάση αναδόμησης για τη σεζόν μας στη Β' Εθνική (SL2). Προσπαθήσαμε με τον τρόπο μας να μην είμαστε παθητικοί σε ένα παιχνίδι γιορτή για την ομάδα. Είχαμε 11 χρόνια να παίξουμε με μια ομάδα, όπως η ΑΕΚ και συνολικά 16 χρόνια να δώσουμε ένα αντίστοιχο παιχνίδι επιπέδου Super League 1. Για αυτό θέλαμε να μπούμε στο στη League Phase του Κυπέλλου, ώστε τα παιδιά να πάρουν εμπειρίες και παραστάσεις με ομάδες, όπως η ΑΕΚ, ο Άρης και ο Βόλος. Να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας σε επίπεδο Super League 1».